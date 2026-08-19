Julieta Poggio deslumbró en la nieve de Bariloche: sus mejores fotos

Julieta Poggio eligió San Carlos de Bariloche para realizar una escapada invernal junto con un grupo de amigas. La actriz, modelo e influencer compartió una serie de fotografías del viaje que rápidamente despertaron la atención de sus seguidores en las redes sociales.

La publicación superó los 15.000 “me gusta” durante su primera hora en Instagram. En el álbum, la joven de 24 años mostró diferentes atuendos especialmente seleccionados para las bajas temperaturas y los paisajes nevados de la Patagonia argentina.

“Girl’s trip. Qué lindo mi país y los looks de invierno”, escribió la exparticipante de Gran Hermano al presentar las postales. La experiencia incluyó jornadas en la montaña, recorridos por el lago Nahuel Huapi y momentos de descanso en el alojamiento elegido por el grupo.

Los looks de Julieta Poggio en la nieve

Entre los conjuntos que mayor repercusión tuvieron apareció un body marrón de manga larga, acompañado por una gorra de piel beige y botas Moon Boot. Julieta Poggio posó con ese atuendo sobre la nieve, con los cerros y las montañas de Bariloche como escenario.

Otro de sus looks estuvo integrado por un mameluco blanco con detalles negros y cinturón, que utilizó durante una jornada en la villa donde se alojaron. También vistió un modelo blanco con el logo de Hello Kitty, combinado con orejeras rosas y anteojos espejados.

La paleta elegida durante el viaje incluyó tonos blancos, negros, bordó, marrones y rosados. Para una de las excursiones en moto de nieve, la bailarina utilizó una campera con diseño tie-dye en rosa y gris, además de un casco del mismo color.

Paseos por el lago y actividades en los cerros

La influencer y sus amigas se hospedaron en Villa Labrador Bariloche, una propiedad ubicada a orillas del lago y construida con madera y piedra. Desde allí realizaron distintos recorridos en vehículos y navegaron por los espejos de agua de la región.

Una de las imágenes muestra a Julieta Poggio en la proa de una lancha con una campera blanca, botas a tono y gorra de capitana. En otras postales aparece junto con sus acompañantes mientras brindan a bordo, con el Nahuel Huapi y las montañas como fondo.

El grupo también practicó esquí y snowboard en las pistas de Bariloche. Las fotografías reflejaron equipos coordinados en blanco, negro y bordó, además de una recorrida en moto de nieve por los cerros.