Julieta Poggio encendió Miami con fotos en la playa y un guiño a la Selección

Julieta Poggio viajó a Estados Unidos para formar parte de la cobertura del Mundial 2026 y aprovechó su estadía en Miami para compartir una producción de fotos en la playa. La influencer se mostró con un look vinculado a los colores de la Selección Argentina, en medio del clima mundialista que acompaña al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La exparticipante de Gran Hermano se sumó a la cobertura de La Casa Streaming, luego del inicio del certamen y del debut de la Selección Argentina. En ese contexto, realizó un posteo desde la costa estadounidense y expresó su entusiasmo por la oportunidad laboral.

“Hola Miami. ¿En qué mundo paralelo soñé estar laburando acá?”, escribió Julieta Poggio en la descripción de la publicación. En las imágenes, se la ve en una playa de arena clara, con un top tejido azul y blanco inspirado en la bandera argentina, combinado con un bikini blanco con detalles dorados.

Un look con clima mundialista

La producción también incluyó referencias al contexto deportivo. Detrás de la influencer se observaba un puesto de guardavidas y banderas de Argentina y Estados Unidos, en una escena marcada por el ambiente playero, el cielo despejado y la presencia de sombrillas en la distancia.

En otra de las fotografías, Poggio posó de espaldas y mostró parte del look elegido para la jornada en Miami. El top celeste y blanco volvió a destacarse como el elemento central de la producción, en sintonía con la expectativa generada por la participación argentina en el Mundial 2026.

La publicación recibió repercusión entre sus seguidores, que acompañan su actividad en redes y su participación en la cobertura digital del torneo. La influencer ya había anticipado su presencia en Estados Unidos como parte del equipo de streaming que seguirá la competencia.

La cobertura del Mundial y otra repercusión

La presencia de Julieta Poggio en la cobertura también quedó vinculada a los comentarios de Chechu Bonelli, quien manifestó su tristeza al conocer que finalmente no sería parte del mismo proyecto. La periodista habló sobre la situación en diálogo con Yanina Latorre en SQP, por América.

Bonelli explicó que había puesto expectativas profesionales en participar del evento y que, durante los últimos meses, se había enfocado en esa posibilidad. “Decidí mantenerme enfocada en ese objetivo, aunque finalmente los planes no salieron como esperaba”, expresó durante la entrevista.

Mientras tanto, Poggio continúa con su agenda en Estados Unidos, donde combina su participación laboral en la cobertura del Mundial 2026 con publicaciones personales en redes sociales. Su producción en Miami sumó una nueva referencia al clima mundialista y al acompañamiento de la Selección Argentina desde el exterior.