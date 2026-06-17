Nathy Peluso deslumbró con una microbikini naranja y causó furor en redes

La cantante Nathy Peluso volvió a captar la atención de sus seguidores tras publicar una serie de fotografías desde la playa que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La artista compartió las imágenes durante unos días de descanso junto al mar y acompañó la publicación con una breve frase: "En un sueño". En pocas horas, el posteo acumuló miles de reacciones y comentarios de fanáticos que destacaron su look y celebraron su presente personal y profesional.

Las fotografías mostraron a la cantante luciendo una microbikini naranja de acabado satinado, una elección que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.

Un posteo que generó repercusión inmediata

Las imágenes de Nathy Peluso lograron una gran repercusión en Instagram y otras plataformas digitales, donde millones de usuarios siguen de cerca cada una de sus publicaciones.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse y estuvieron marcados por elogios hacia la cantante. Muchos usuarios destacaron su estilo, su actitud frente a cámara y el clima relajado que transmitían las fotografías.

Nathy Peluso.

La publicación superó rápidamente las miles de interacciones y volvió a demostrar el fuerte impacto que la artista genera en redes sociales.

Además, la frase elegida para acompañar las imágenes fue interpretada por muchos seguidores como una referencia al momento de plenitud que atraviesa la cantante.

La respuesta a los rumores sobre su físico

La repercusión de las fotos también reavivó los comentarios que durante las últimas semanas circularon en redes acerca de la transformación física de Nathy Peluso.

Frente a algunas especulaciones sobre el supuesto uso de medicamentos para bajar de peso, la artista decidió responder públicamente con el estilo directo que suele caracterizarla.

A través de un video, explicó que los cambios observados son resultado de una rutina constante de entrenamiento y hábitos de alimentación que mantiene desde hace tiempo.

"¿Cómo voy a dejar de comer?", expresó con ironía al referirse a los rumores que habían comenzado a circular en distintas plataformas.

En sus publicaciones, Nathy Peluso detalló que combina ejercicios de fuerza, sesiones de cardio, pilates y caminatas diarias como parte de su preparación física.