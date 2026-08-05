Shakira posó abrazada a Antonio de la Rúa y reavivó las versiones de reconciliación

Shakira volvió a aparecer públicamente junto a Antonio de la Rúa, su expareja y antiguo colaborador, en una fotografía que rápidamente despertó rumores sobre un posible acercamiento sentimental.

La imagen fue publicada en redes sociales por el empresario George Nader y tomada durante un encuentro en Miches, República Dominicana. Además de la cantante y De la Rúa, estuvieron presentes Tonino Mebarak, hermano mayor de la artista, y el propio anfitrión.

En la fotografía, Shakira aparece sonriente y coloca uno de sus brazos sobre el hombro del empresario argentino. La actitud distendida y la cercanía entre ambos fueron interpretadas por algunos seguidores como una posible señal de reconciliación.

Qué se sabe del encuentro

Nader acompañó la publicación con la frase “Solo en Miches”, pero no brindó detalles sobre el motivo de la reunión. La imagen confirmó que la cantante y su expareja mantienen actualmente un trato cercano, aunque no permite establecer la naturaleza del vínculo.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas se pronunció sobre las versiones surgidas después de la difusión de la fotografía. Tampoco existe información oficial que confirme que hayan retomado su relación sentimental.

El encuentro podría responder simplemente a la amistad y el respeto que reconstruyeron con el paso del tiempo. Sin embargo, la ausencia de apariciones públicas conjuntas durante los últimos años y la historia que compartieron aumentaron el interés alrededor de la imagen.

Según informó AS, se trata de la primera fotografía en la que ambos posan juntos desde que finalizaron su relación.

La foto de Shakira y Antonio de la Rua.

Una relación que comenzó en Buenos Aires

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en Buenos Aires y comenzaron su noviazgo en el año 2000. El vínculo se extendió durante aproximadamente una década y coincidió con el crecimiento internacional de la carrera de la artista colombiana.

De la Rúa participó activamente en la gestión profesional de la cantante y acompañó varias de las decisiones que marcaron su expansión hacia el mercado mundial. Durante esa etapa fue lanzado “Laundry Service”, el álbum con el que logró consolidarse entre las principales figuras de la música internacional.

En enero de 2011, ambos comunicaron públicamente que habían decidido tomarse un tiempo en su relación. En ese momento aseguraron que continuarían unidos por el afecto y el trabajo, aunque posteriormente también terminaron la sociedad profesional.

Desde entonces, evitaron exhibir públicamente su vínculo y mantuvieron sus vidas personales por caminos separados. Los 16 años mencionados alrededor del reencuentro corresponden al tiempo transcurrido desde la ruptura y no a la duración de la relación.

Los rumores que rodean a la fotografía

La aparición se produjo después de que circularan versiones sobre un acercamiento entre la cantante y el empresario. La fotografía aportó una prueba de que volvieron a compartir tiempo juntos, pero no confirmó que exista una segunda oportunidad amorosa.

Los seguidores destacaron especialmente la naturalidad de la escena y la presencia de Tonino Mebarak, quien también trabajó durante años junto a su hermana. Otros usuarios consideraron que podría tratarse de una reunión entre personas que lograron recomponer su relación desde la amistad.