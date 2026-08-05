Signos más beneficiados de agosto: qué dice la astrología para este mes

Los signos más beneficiados de agosto atravesarán un período marcado por nuevas oportunidades, cambios personales y crecimiento, según las predicciones de la astróloga Lourdes Ferro para este 2026.
Los signos más beneficiados de agosto serán protagonistas de un mes atravesado por importantes movimientos astrológicos que prometen cambios, cierres de ciclos y nuevas oportunidades. De acuerdo con la astróloga Lourdes Ferro, agosto estará marcado por una fuerte energía de transformación, en la que algunos signos del zodíaco encontrarán el escenario ideal para avanzar en proyectos, fortalecer vínculos y recuperar la confianza en sí mismos.
El calendario astrológico comenzará con Quirón retrógrado en Tauro, un tránsito que invita a revisar aspectos relacionados con el valor personal, la autoestima y el merecimiento. A medida que avance el mes, también se producirán movimientos planetarios relevantes, como el ingreso de Venus en Libra, Mercurio en Leo y Marte en Cáncer, configurando un escenario donde las emociones, la creatividad y las relaciones personales cobrarán mayor protagonismo.
Uno de los momentos más importantes llegará el 12 de agosto con la Luna nueva en Leo y el eclipse solar. Según Lourdes Ferro, este evento "marcará un reinicio ligado a la identidad, el amor propio y la expresión personal", impulsando a muchas personas a comenzar una nueva etapa en distintos aspectos de sus vidas.
Agosto traerá cambios y cierre de etapas
Durante la segunda mitad del mes, la energía continuará transformándose con la Luna creciente en Escorpio, que favorecerá procesos internos más profundos y permitirá revisar decisiones importantes. Posteriormente, el ingreso del Sol en Virgo marcará el inicio de una etapa enfocada en el orden, la planificación y la organización de objetivos.
El cierre de agosto estará determinado por la Luna llena en Piscis y un eclipse lunar previsto para el 28. Sobre este fenómeno, la astróloga explicó: "Este eclipse puede mostrarnos qué ciclo necesita terminar, qué ilusión debe caer o qué emoción profunda está lista para ser soltada".
En ese contexto, Ferro sostiene que cada signo vivirá estos movimientos de manera diferente, aunque algunos recibirán una influencia especialmente positiva gracias a la posición del Sol y de los principales planetas durante el mes.
Los signos que tendrán la mejor energía
Durante la primera parte de agosto, la temporada de Leo favorecerá principalmente a los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. Sobre este período, Lourdes Ferro destacó: "El Sol desde Leo da la capacidad de enamorarnos, de cuidarnos y de crearnos nuevamente".
Sin embargo, la especialista aclara que el escenario cambiará cuando el Sol ingrese en Virgo. "Luego, los que verdaderamente van a ser a estar beneficiados son los de Tierra- Tauro, Virgo y Capricornio- cuando el Sol entre en Virgo". Además, agregó que "las emociones tendrán un peso muy fuerte en esta nueva etapa".
Con ese cambio de energía, los signos de tierra serán los grandes protagonistas del cierre del mes, especialmente en cuestiones vinculadas con proyectos personales, crecimiento profesional y estabilidad emocional, publicó Clarín.
Tauro, Virgo y Capricornio, entre los grandes favorecidos
Para Tauro, agosto será una etapa para recuperar el bienestar y reencontrarse con aquello que realmente aporta satisfacción. Será un período ideal para potenciar la creatividad, disfrutar de los pequeños placeres cotidianos y priorizar el equilibrio personal.
En el caso de Virgo, el ingreso del Sol a su signo marcará el comienzo de un nuevo ciclo. La energía disponible favorecerá la puesta en marcha de proyectos postergados, la planificación de metas y la toma de decisiones orientadas al crecimiento durante los próximos meses.
Capricornio, por su parte, encontrará un momento propicio para organizar nuevos desafíos. Los viajes, los estudios o los proyectos de largo plazo estarán especialmente favorecidos, siempre que se planifiquen con la constancia y el método que caracterizan a este signo. Según las predicciones, será un período ideal para construir objetivos sólidos y avanzar con seguridad hacia nuevas metas.