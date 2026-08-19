Murió “Pucho” Ponce, el músico que acompañó a Los Tekis durante más de 30 años

El músico José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis, murió durante la madrugada de este miércoles a los 68 años. La noticia fue confirmada por la propia agrupación mediante sus cuentas oficiales.

“Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida. No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento”, expresaron sus compañeros.

La banda recordó las conversaciones, las anécdotas compartidas y “los abrazos cálidos de buen tipo” que caracterizaban al músico. “Ayer hablando pavadas y hoy sin poder abrazarte”, lamentaron.

La despedida de Los Tekis

“Tu presencia siempre fue fuerte, valiosa e inmensa como tu corazón, Puchito. Tantos años juntos, tantos sueños compartidos”, continúa el comunicado difundido por Los Tekis.

El grupo aseguró que su compañero permanecerá presente en su obra: “Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero”.

“Te vamos a extrañar mucho. Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos cuando sea la hora. Te amamos por siempre”, concluyeron en la despedida.

Una vida dedicada al arte

José Luis “Pucho” Ponce nació el 29 de diciembre de 1957 en Córdoba y se incorporó a la agrupación jujeña en 1995. Durante más de tres décadas fue uno de los pilares rítmicos del conjunto.

Además de su trayectoria como bajista, desarrolló otras facetas artísticas vinculadas con el dibujo y la poesía. También se desempeñó como conductor radial.

Su fallecimiento generó numerosas expresiones de pesar entre músicos y seguidores del folclore. Hasta el momento no se dieron a conocer oficialmente las causas de su muerte.