El Gobierno reestructuró el aval por una deuda de Aerolíneas Argentinas con Banco Nación

El Ejecutivo modificó la garantía estatal otorgada por un préstamo vinculado a la compra de 20 aviones Embraer. La empresa consiguió reducir la deuda y extender el plazo de pago.
El Gobierno nacional reestructuró el aval del Tesoro otorgado por una deuda de Aerolíneas Argentinas con el Banco Nación, luego de que la compañía negociara una reducción del monto adeudado y una extensión del plazo para cancelar el préstamo. La decisión quedó formalizada este miércoles mediante el Decreto 758/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La operación tiene como antecedente una garantía estatal concedida en julio de 2024 por USD 151.739.903, más los intereses correspondientes, destinada a respaldar un financiamiento otorgado por el Banco de la Nación Argentina a la línea aérea de bandera.
Según explicó el Poder Ejecutivo en los fundamentos del decreto, Aerolíneas Argentinas negoció posteriormente con la entidad bancaria la reestructuración del préstamo y logró “una reducción del monto de la deuda y la extensión de su plazo”. Frente a las nuevas condiciones, el Gobierno resolvió adecuar también el aval otorgado por el Tesoro.
Una deuda vinculada con 20 aviones Embraer
El origen de la operación se encuentra en el financiamiento relacionado con 20 aeronaves Embraer 190 que ingresaron a la compañía durante 2010 y 2011. La normativa presupuestaria había autorizado inicialmente un aval de hasta USD 159.981.723 para financiar gastos de capital y/o refinanciar las obligaciones existentes derivadas de la adquisición de esos aviones.
En ese contexto, el 23 de julio de 2024 se otorgó formalmente a Aerolíneas Argentinas un aval del Tesoro por USD 151.739.903, además de los fondos necesarios para cubrir los intereses. La garantía respaldó el financiamiento aprobado previamente por el directorio del Banco Nación.
La decisión conocida este miércoles no implica, por lo tanto, el otorgamiento de un nuevo préstamo por esa cifra ni una nueva transferencia de fondos a la empresa. Lo que hizo el Ejecutivo fue reestructurar la garantía estatal que ya existía, para adaptarla a las condiciones renegociadas entre Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.
Qué implica la decisión del Gobierno
El decreto recordó que la Ley de Administración Financiera permite al Poder Ejecutivo realizar operaciones destinadas a reestructurar deuda pública y avales mediante mecanismos de consolidación, conversión o renegociación, siempre que representen una mejora respecto de los montos, plazos o intereses originales.
En este caso, el Gobierno justificó la modificación precisamente en las mejores condiciones conseguidas por Aerolíneas Argentinas: la reducción de la deuda y la extensión de los tiempos establecidos para su cancelación.
Además de disponer la reestructuración, el Decreto 758/2026 aprobó un nuevo modelo de aval y una adenda al contrato de compromiso de reembolso y otorgamiento de contragarantía que había sido firmado en septiembre de 2024 entre el organismo responsable de la administración financiera nacional y Aerolíneas Argentinas.
La normativa autoriza a los secretarios de Hacienda y de Finanzas del Ministerio de Economía a suscribir conjuntamente la documentación necesaria para instrumentar las nuevas condiciones.
La medida entra en vigencia este miércoles 19 de agosto, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, y llevó las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo.