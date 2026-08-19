Hallaron en un descampado a la nena de tres años que estaba desaparecida en San Luis

Luego de varias horas de búsqueda y tras activarse el Alerta Sofía, la nena de 3 años que había desaparecido este martes en San Luis, fue hallada en una zona de un descampado alrededor de la medianoche y ya fue restablecida a su madre.

La desesperación e incertidumbre llegó luego de que perdieran de vista a la nena que estaba jugando en el patio delantero de la casa, ubicada en inmediaciones de calle 3 y calle 111, en cercanías de una fábrica abandonada en la zona del Parque Industrial Norte, en la capital de San Luis.

El último indicio de la nena de 3 años era que estaba jugando con sus hermanos en el patio delantero, entre las 14 y las 15 de este martes, y que luego la perdieron de vista cerca de una fábrica abandonada.

Pasadas las 18 se desplegó la búsqueda por la denominada “zona cero” donde llegaron efectivos de diferentes divisiones y comisarias, incluso de la brigada canes, del COAR y bomberos.

Cerca de 100 efectivos encabezaron la búsqueda de la menor, mientras otros agentes chequeaban las cámaras de seguridad de las fábricas que se encuentran linderas en la zona.

A primera hora de la noche, el Ministerio de Seguridad Nacional activó el Alerta Sofía y en el marco del operativo de búsqueda, se cerraron todos los pasos fronterizos para intentar evitar que la niña pueda ser trasladada fuera del país.

Además, se reforzaron los controles ante cualquier posible movimiento relacionado con su desaparición. Luego de varias horas de tensión y búsqueda, la nena apareció en una zona descampada muy cerca de su casa, apenas pasada la medianoche de este martes.

El encuentro

"Tenemos excelentes noticias. Muy felices de que esta búsqueda haya tenido un buen final. La nena apareció. Estaba dormida en un descampado muy cercano a la vivienda precaria donde vive. Se había quedado dormida ahí", informó Sebastián Cadelago Filippi, procurador general de la provincia puntana a TN.

"Por suerte, está en muy buenas condiciones. Ya está con su mamá y la están atendiendo en una ambulancia por cuestiones de precaución, pero sabemos que está todo bien", aseguró el funcionario.

En cuanto a los detalles del caso, Cadelago Filippi precisó que la precaria vivienda donde vive la menor está "dentro de descampado muy grande". "Ya habíamos revisado algunas cámaras que están en las fábricas y la búsqueda se complicó un poco por la falta de luz y la nocturnidad", detalló.

Y agregó. "La realidad es que sabíamos que la nena tenía que estar en la zona del descampado porque las cámaras en ningún momento la tomaron. Acentuamos el rastrillaje en la zona del descampado con unos 100 policías trabajando hombro con hombro y gracias a Dios la pudieron encontrar", informó el funcionario provincial.