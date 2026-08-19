Boca enfrentará a San Pablo por la Sudamericana: cuándo se jugarán los cuartos

Boca aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de golear 4-0 a Deportivo Recoleta en Paraguay. El equipo argentino volvió a imponerse con autoridad y cerró la eliminatoria con un resultado global de 7-1, que le permite continuar su camino en el certamen continental.

El próximo rival del Xeneize será San Pablo, que también consiguió su boleto durante la noche del martes. El conjunto brasileño derrotó 3-1 a Bolívar como local y se quedó con la serie de octavos de final por un marcador acumulado de 4-2.

De esta manera, Boca tendrá por delante un cruce de mayor exigencia ante uno de los equipos históricos del continente. La eliminatoria comenzará en Buenos Aires y finalizará en Brasil, debido al orden establecido para esta instancia del torneo.

Las fechas previstas para los dos partidos

El encuentro de ida se disputará en La Bombonera entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre. La fecha exacta y el horario todavía deberán ser confirmados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, que posteriormente difundirá la programación completa de los cuartos de final.

La revancha tendrá lugar en el estadio Morumbi entre el martes 15 y el jueves 17 de septiembre. Allí se definirá cuál de los dos conjuntos conseguirá avanzar a las semifinales de la competencia internacional.

San Pablo llegó directamente a los octavos luego de finalizar en el primer puesto de la zona que compartió con O’Higgins, Millonarios y Boston River. Esa ubicación le permitió evitar la instancia previa y medirse con Bolívar, al que superó en una serie que terminó 4-2.

Un nuevo desafío en la competencia

El equipo brasileño ganó 3-1 el encuentro disputado este martes y ratificó la ventaja que había construido en el primer compromiso.

Ahora deberá visitar a Boca en la apertura de una llave que reunirá a dos clubes con una extensa trayectoria en las competiciones continentales.

El Xeneize, por su parte, llegará fortalecido por la amplia diferencia conseguida frente a Recoleta. Con el pase asegurado, el plantel comenzará a prepararse para una serie que se iniciará en condición de local y tendrá su definición en San Pablo.