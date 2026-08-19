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Policiales Operativo antidrogas en barrio Pampa Soler

Secuestraron cocaína tras allanamientos en Concordia: cinco detenidos

La Policía realizó cinco allanamientos simultáneos en barrio Pampa Soler. Secuestraron más de 100 gramos de cocaína compacta, 40 envoltorios con la misma sustancia, dinero y celulares.

19 de Agosto de 2026
Parte de la droga incautada
Parte de la droga incautada

La Policía realizó cinco allanamientos simultáneos en barrio Pampa Soler. Secuestraron más de 100 gramos de cocaína compacta, 40 envoltorios con la misma sustancia, dinero y celulares.

Cinco personas fueron detenidas durante allanamientos simultáneos realizados por una investigación por narcomenudeo en barrio Pampa Soler, de la ciudad de Concordia. Los procedimientos permitieron secuestrar un trozo compacto de cocaína de 100,4 gramos, otros 40 envoltorios con la misma sustancia y diferentes elementos vinculados a la causa.

 

El operativo fue desarrollado durante la tarde de este martes por personal de la División Drogas Peligrosas, en cumplimiento de las órdenes judiciales libradas para viviendas ubicadas en ese sector.

 

Las medidas fueron dispuestas por el juez Mauricio Guerrero, a solicitud del fiscal Fabio Zabaleta, en el marco de una investigación que se encontraba en curso por presunta comercialización de estupefacientes a pequeña escala.

Cinco allanamientos realizados en simultáneo

De acuerdo con la información policial, los efectivos ingresaron de manera simultánea a los cinco domicilios comprendidos por las órdenes judiciales.

 

Durante las requisas encontraron un trozo compacto de cocaína que registró un peso de 100,4 gramos. Además, fueron localizados 40 envoltorios que contenían cocaína.

 

Los procedimientos también permitieron incautar dinero en efectivo, aunque no se precisó la cantidad, junto con nueve teléfonos celulares y diferentes elementos presuntamente utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias.

 

Como resultado del despliegue, cinco personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Temas:

narcomenudeo cocaína allanamientos detenidos barrio Pampa Soler Concordia
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