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Auto despistó y dio varios giros en Ruta 14: viajaba una beba que iba a ser atendida en el Garrahan

Cinco personas viajaban por la autovía 14 cuando el vehículo perdió el control y terminó en el cantero central. Entre los ocupantes había una beba de un año y tres meses, que tenía un turno en el Garrahan y fue trasladada preventivamente a un hospital en Chajarí.

18 de Agosto de 2026
Iban cinco personas.
Iban cinco personas.

Cinco personas viajaban por la autovía 14 cuando el vehículo perdió el control y terminó en el cantero central. Entre los ocupantes había una beba de un año y tres meses, que tenía un turno en el Garrahan y fue trasladada preventivamente a un hospital en Chajarí.

Un auto despistó y dio varios giros en la autovía 14 cuando una familia viajaba desde Formosa hacia Buenos Aires para llevar a una beba de un año y tres meses a un turno médico en el Hospital Garrahan. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 319 y, pese a la magnitud del episodio, los adultos no sufrieron lesiones.

 

El vehículo involucrado fue un Citroën C4 que circulaba en sentido norte-sur. Por circunstancias que se intentaban establecer, el conductor perdió el control, el rodado salió de la calzada, dio varios giros y finalmente quedó detenido sobre el cantero central.

En el auto viajaban cinco personas: dos hombres y tres mujeres, entre quienes se encontraba la pequeña. Tras el siniestro intervinieron efectivos de la Policía Caminera Paso Cerrito, personal de la Subcomisaría Tagüé y agentes de Gendarmería Nacional, informó Chajarí al Día.

La beba viajaba para recibir atención en el Garrahan

 

Según la información aportada, la familia tenía previsto continuar viaje hacia la Ciudad de Buenos Aires porque contaba con un turno en el Hospital Garrahan para la atención de la beba, quien padece una cardiopatía.

La presencia de la pequeña generó especial preocupación luego de los giros que dio el automóvil tras abandonar la calzada. Los adultos que viajaban en el Citroën C4, en tanto, no presentaron lesiones como consecuencia del accidente.

Ante los antecedentes médicos de la niña y a modo preventivo, se dispuso su traslado al Hospital Santa Rosa de Chajarí, donde recibió los cuidados correspondientes y fue evaluada por profesionales.

Investigan las causas del despiste

 

Mientras se brindaba asistencia a los ocupantes, efectivos policiales y personal de Gendarmería trabajaron sobre la autovía para realizar las actuaciones de rigor.

Las circunstancias que provocaron que el Citroën C4 perdiera el control quedaron bajo investigación.

Temas:

beba Garrahan Chajarí Formosa Buenos Aires
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