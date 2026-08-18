Dejó el auto estacionado frente a la casa y lo encontró chocado

Un Ford Escort apareció dañado frente a una vivienda de Nogoyá. La Policía revisó cámaras y logró localizar al vehículo involucrado.
La Policía logró identificar al conductor de una camioneta que habría chocado un automóvil estacionado frente a una vivienda de Nogoyá y posteriormente se retiró del lugar. Las cámaras de seguridad de la zona resultaron fundamentales para localizar el vehículo involucrado y finalmente se alcanzó un acuerdo entre las partes por los daños ocasionados.
El hecho fue advertido durante la mañana del lunes, cuando el propietario de un Ford Escort constató que su vehículo, que había quedado estacionado frente a su domicilio en calle San Lorenzo, presentaba daños en el sector trasero.
Ante la denuncia, la Policía comenzó con las averiguaciones para determinar qué había ocurrido. Como parte de las tareas investigativas, analizaron registros obtenidos de diferentes cámaras de seguridad ubicadas en la zona.
Las cámaras permitieron seguir a una camioneta
En las imágenes se observó el paso de una camioneta de color claro, cuyas características despertaron la atención de los investigadores por su posible vinculación con la colisión.
Posteriormente, un vehículo de similares características apareció en los registros de otra cámara de seguridad. A partir del seguimiento, la Policía logró avanzar con su identificación hasta finalmente localizar tanto a la camioneta como al conductor buscado.
Una vez individualizadas las personas involucradas, se logró un acuerdo entre las partes para responder por los daños ocasionados al Ford Escort.
Un auto despistó sobre la Ruta Nacional 12
Por otra parte, durante la mañana del mismo lunes, efectivos policiales intervinieron por un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 12, en el tramo comprendido entre XX de Septiembre y Lucas González.
Por causas que quedaron bajo investigación, un Volkswagen Gol Trend salió de la calzada. El automóvil era conducido por un hombre mayor de edad oriundo del departamento Gualeguay.
En principio, el conductor no presentaba lesiones de consideración. Sin embargo, fue trasladado al Hospital Santa Rosa de Lucas González para realizarle la correspondiente evaluación médica.