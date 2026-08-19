A 44 años de Malvinas, un veterano regresó a las islas y cumplió una promesa a un compañero caído

Eduardo Canitrot volvió a las Islas Malvinas acompañado por una de sus hijas. Visitó la tumba de un compañero caído y desplegó la bandera argentina en distintos escenarios donde combatió en 1982.
A 44 años de la Guerra de Malvinas, el veterano Eduardo Canitrot regresó a las islas donde combatió como soldado conscripto en 1982 y cumplió una promesa que había mantenido durante más de cuatro décadas: volver para homenajear a un compañero caído.
Canitrot realizó el viaje acompañado por una de sus hijas y recorrió Puerto Argentino, el Cementerio Argentino de Darwin y diferentes escenarios vinculados con el conflicto bélico. Durante su estadía desplegó una bandera argentina en distintos puntos del archipiélago y compartió imágenes que alcanzaron una amplia repercusión en redes sociales.
El excombatiente, actual presidente de la Asociación de Veteranos Puerto Argentino de Pinamar, había integrado el Batallón Logístico 10 de la X Brigada de Infantería. Tenía menos de 20 años cuando llegó a Malvinas y permaneció allí durante la guerra entre Argentina y el Reino Unido.
“Cumplí con lo que te prometí, Pedro”
Uno de los momentos centrales del regreso ocurrió en el Cementerio Argentino de Darwin. Allí, Canitrot llegó hasta la tumba de Pedro Larrosa, uno de sus compañeros durante la guerra y a quien había prometido regresar.
Frente a la cruz blanca que recuerda al soldado, el veterano concretó aquel compromiso asumido cuatro décadas atrás. “Cumplí con lo que te prometí, Pedro”, escribió posteriormente al compartir las imágenes del homenaje.
El recuerdo se extendió a los 649 argentinos que murieron durante el conflicto y a quienes padecieron las consecuencias de la posguerra. Canitrot dedicó su viaje a “los caídos”, a quienes quedaron en las islas y en el mar y a los veteranos que se quitaron la vida después del conflicto.
La bandera argentina volvió a acompañarlo
Durante el recorrido, la bandera argentina tuvo un fuerte contenido simbólico. Una de las imágenes que mayor repercusión alcanzó mostró a Canitrot corriendo con la enseña nacional en Puerto Argentino, en las inmediaciones de un mástil donde flameaba la bandera británica.
El veterano también llevó la insignia argentina hasta Monte Harriet, uno de los escenarios de los enfrentamientos terrestres de 1982. Allí registró un video mientras el viento hacía flamear la bandera y dejó una frase que acompañó las imágenes: “Mi bandera no se arrodilla ante nadie”.
Las fotografías y videos del regreso comenzaron a circular en redes sociales, donde generaron numerosos mensajes de reconocimiento hacia el excombatiente y de homenaje a quienes participaron de la Guerra de Malvinas.
El regreso a los lugares donde combatió
El viaje también permitió a Canitrot reencontrarse con lugares directamente vinculados con su propia experiencia durante la guerra. Después de 44 años, logró localizar el sitio donde había permanecido durante buena parte del conflicto.
Además, recorrió Pradera del Ganso, Monte Kent y otros sectores del archipiélago que fueron escenario de las operaciones militares desarrolladas entre abril y junio de 1982.
El regreso tuvo así una dimensión que trascendió el recorrido territorial. Canitrot volvió sobre los lugares que había conocido siendo un joven conscripto, esta vez acompañado por su hija y con la posibilidad de rendir homenaje a quienes no regresaron.
Una promesa que atravesó 44 años
La visita a Darwin terminó condensando el sentido personal del viaje. Allí descansan soldados argentinos muertos durante el conflicto y fue allí donde Canitrot pudo finalmente cumplir la promesa realizada a Pedro Larrosa.
“Por los caídos, por los que quedaron aquí en las islas y en el mar, por los que no pudieron soportar y se quitaron la vida. Por todos los argentinos y argentinas que dieron, dan y darían su vida por esta bandera”, expresó el veterano.
Cuarenta y cuatro años después de haber llegado a Malvinas como un conscripto de menos de 20 años, Canitrot volvió sobre sus pasos. Esta vez, el recorrido estuvo marcado por el homenaje, la memoria de sus compañeros y aquella promesa que había esperado más de cuatro décadas para poder cumplir.