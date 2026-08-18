Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores por penales ante Fluminense

Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores tras igualar 1-1 con Fluminense y caer 5-4 por penales. Álex Arce había conseguido el empate a los 97 minutos, pero el arquero Fabio fue decisivo en la definición.
Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores luego de protagonizar una dramática definición frente a Fluminense. El conjunto mendocino igualó 1-1 durante el tiempo reglamentario, gracias a un agónico gol de Álex Arce a los 97 minutos, pero posteriormente perdió 5-4 en la tanda de penales y se despidió del certamen continental.
El equipo dirigido por Alfredo Berti estuvo al borde de una remontada memorable ante el conjunto brasileño, que disputó buena parte del segundo tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Agustín Canobbio. Kevin Serna había adelantado al “Flu” a los 30 minutos del complemento, pero Arce apareció sobre el cierre para llevar la serie a los penales.
Desde los doce pasos, la experiencia del arquero Fabio terminó inclinando la clasificación para el conjunto brasileño. El guardameta contuvo los remates de César Florentín y Rodrigo Atencio, mientras que para Independiente Rivadavia convirtieron Matías Fernández, Iván Villalba, Maximiliano Salas y Álex Arce.
Fabio fue decisivo en la tanda de penales
La definición había comenzado favorablemente para el conjunto mendocino debido al remate desviado de Luciano Acosta. Sin embargo, Fluminense consiguió recuperarse y anotaron Thiago Silva, Rene, Hércules, Matheus Martinelli y Guga.
Independiente Rivadavia mantuvo sus posibilidades durante una tanda cargada de tensión, pero Fabio respondió cuando su equipo más lo necesitaba. Sus intervenciones ante Florentín y Atencio terminaron marcando la diferencia y sellaron el 5-4 para el equipo brasileño.
Con la clasificación, Fluminense se convirtió en el primer equipo en conseguir su lugar en los cuartos de final de la actual edición de la Copa Libertadores. En esa instancia enfrentará al ganador de la serie entre Platense y Coquimbo Unido de Chile.
Un partido cerrado que cambió en el complemento
El encuentro había comenzado con aproximaciones de ambos equipos. A los seis minutos, Maximiliano Salas probó desde afuera del área con un remate que tomó altura y pasó cerca del travesaño. Dos minutos después, Hulk respondió mediante uno de sus característicos tiros libres, aunque Nicolás Bolcato controló sin dificultades.
Con el transcurso de los minutos, Fluminense comenzó a manejar mejor la pelota y consiguió generar juego asociado, aunque durante buena parte del primer tiempo le faltó profundidad para transformar ese dominio en situaciones claras frente al arco mendocino.
Independiente Rivadavia encontró algunas posibilidades a través de Álex Arce. A los 26 minutos, el delantero recibió sobre la izquierda, se cerró y buscó un derechazo al segundo palo que terminó impactando accidentalmente en Ezequiel Bonifacio. Poco después, Arce volvió a intentarlo con una tijera que fue bloqueada por la defensa brasileña.
La expulsión que modificó el desarrollo
La situación cambió a los 12 minutos del segundo tiempo. Agustín Canobbio recibió su segunda tarjeta amarilla luego de cometer una infracción y dejó a Fluminense con diez jugadores para afrontar más de media hora de partido.
Independiente Rivadavia intentó aprovechar la superioridad numérica y comenzó a adelantar sus líneas. Sin embargo, no consiguió transformar esa ventaja en situaciones claras y Fluminense permaneció peligroso cuando encontraba espacios para salir de contraataque.
La jerarquía del conjunto brasileño apareció a los 30 minutos. Matheus Martinelli ejecutó un preciso pase en profundidad a la espalda de Bonifacio y encontró el desmarque de Kevin Serna, quien definió contra un palo de Bolcato para establecer el 1-0.
Álex Arce apareció a los 97 minutos
Con el resultado adverso y la eliminación cada vez más cerca, Independiente Rivadavia buscó desesperadamente el empate. Cuando el tiempo reglamentario ya estaba cumplido, un remate de Sheyko Studer con dirección al arco impactó en la mano del defensor Ignacio y el árbitro sancionó penal.
Álex Arce asumió la responsabilidad y, en el sexto minuto de descuento, ejecutó un derechazo cruzado para superar a Fabio. El delantero marcó el 1-1 a los 97 minutos y le devolvió la vida al conjunto mendocino, que consiguió llevar la definición a los penales.
Incluso hubo tiempo para una última oportunidad brasileña. Hércules sacó un remate lejano que Bolcato desvió hacia un costado y el rebote quedó en poder de Serna, aunque esta vez su disparo terminó por encima del travesaño.
Un debut internacional que quedará en la historia
Pese a la eliminación, Independiente Rivadavia cerró una histórica primera participación internacional. El conjunto mendocino había conseguido superar la fase de grupos como uno de los mejores primeros, después de sumar 16 puntos durante esa instancia, publicó Cadena 3 Argentina.
Entre los resultados más destacados de su campaña estuvo el triunfo por 2-1 frente a Fluminense en el estadio Maracaná, conseguido durante la ronda de grupos. Aquella victoria se transformó en uno de los momentos más importantes de la participación continental del club.
Esta vez, el conjunto de Alfredo Berti estuvo nuevamente cerca de dar el golpe frente al equipo brasileño. El empate conseguido en el descuento prolongó la ilusión hasta la definición desde los doce pasos, pero Fabio terminó convirtiéndose en la figura y Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores después de una serie que se resolvió en el último penal.