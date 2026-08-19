UPCN inauguró la muestra fotográfica federal “La Organización Vence al Tiempo”

UPCN inauguró este miércoles la muestra fotográfica federal “La Organización Vence al Tiempo”, una propuesta destinada a recuperar la memoria y la identidad del sindicato. La apertura se realizó simultáneamente en las 24 seccionales del país.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Capacitación del Consejo Directivo Nacional y reconstruye la evolución de cada representación desde el regreso de la democracia en 1983. El móvil de Elonce estuvo presente en la sede de Paraná para conocer los detalles de la exhibición.

José Allende, secretario general del gremio en Entre Ríos, explicó que la intención es que “cada uno, en su seccional, haga un recuento de toda la historia desde que comenzó nuevamente esta época democrática”. Las fotografías muestran los cambios institucionales, el trabajo de sus integrantes y el crecimiento de la organización.

El recorrido de UPCN en Entre Ríos

Allende recordó que la seccional entrerriana debió iniciar su desarrollo con una estructura reducida. “A nosotros nos tocó hacer una historia desde casi el llano, donde empezamos siendo muy pocos afiliados y con una casita alquilada”, relató.

El dirigente sostuvo que el avance fue posible mediante el aporte de numerosas personas a lo largo de los años. “Con el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras fuimos creciendo hasta tener hoy un gremio del cual estamos tan orgullosos”, expresó.

Según indicó, ese orgullo no se limita a la cantidad de afiliados, sino que también comprende la infraestructura alcanzada. “Creer en aquel entonces que íbamos a lograr lo que tenemos hoy parecía impensado, pero ahora es una realidad”, remarcó el titular de UPCN.

Una selección atravesada por la emoción

Adriana Sattler, secretaria de Capacitación, explicó que organizar la exposición demandó una extensa revisión de fotografías y acontecimientos. “Fue un trabajo bastante arduo porque hay mucha historia y muchos hechos”, señaló.

La selección no se concentró únicamente en el crecimiento patrimonial, sino también en las conquistas obtenidas por cada seccional. “La convocatoria comprende todos los logros que se han dado. Cada lugar debía mostrar sus fotos y su propia historia”, precisó.

Sattler también destacó el componente emotivo del trabajo, debido a la aparición de personas que ya fallecieron. “Hay mucha gente que ya no está y que trabajó mucho por este gremio. Entonces, también es un homenaje para ellos porque esto no se hizo de un día para otro”, manifestó.

UPCN inaugura una muestra fotográfica sobre su historia

De 700 a más de 11.000 afiliados

La secretaria de Capacitación recordó que la representación entrerriana comenzó con aproximadamente 700 afiliados y actualmente supera los 11.000. “Hoy somos el gremio mayoritario. Todo eso es una trayectoria y un trabajo que, si no se hace en equipo, no se puede lograr”, afirmó.

Además de las fotografías, se preparó un video para relatar los principales momentos del recorrido institucional. “Cuando uno ve todas las imágenes, emociona porque hay mucho trabajo, ideas, esfuerzo y personas que dejaron parte de su vida para formar lo que hoy es una gran familia”, expresó.

Finalmente, Sattler dirigió un mensaje a las nuevas generaciones de trabajadores estatales. “Que no pierdan la esperanza, que nada se consigue solo y que el gremio es un buen lugar para unir ideales y trabajar por un bien común”, sostuvo, y agregó que la sociedad necesita “revalorizar y reivindicar” a los empleados públicos.