Tras la separación, Luck Ra fue visto junto a Tuli Acosta en un hotel

A casi tres semanas de confirmar su separación de La Joaqui, Luck Ra volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de mostrarse junto a Tuli Acosta en un hotel. Las imágenes circularon rápidamente en las redes sociales, aunque ambos aparecen acompañados por otras personas.

El cantante había sido contratado para presentarse en un evento realizado en el Hotel Hilton, según informaron en LAM, programa emitido por América TV. Durante su permanencia en el establecimiento habría existido un dispositivo de seguridad para restringir el acceso a determinados sectores.

La situación generó especulaciones debido a que Tuli Acosta había sido vinculada con la separación. Sin embargo, el propio intérprete negó previamente que hubieran existido terceros en la relación y sostuvo que con la bailarina “no pasó absolutamente nada”.

El operativo que generó malestar en el hotel

El periodista Pepe Ochoa contó que las restricciones habrían provocado incomodidad entre los trabajadores del establecimiento. “La gente del hotel se empezó a molestar porque había tres accesos que estaban bloqueados”, relató durante el programa.

Según su versión, los empleados tenían dificultades para desplazarse por determinados sectores mientras se desarrollaba el evento. “A los que estaban trabajando en ese momento les molestaba porque no había libre circulación”, agregó.

“Hicieron todo ese operativo para que no vean a Luck Ra con Tuli en el hotel”, sostuvo Ochoa. Pese a esa interpretación, las imágenes difundidas no permiten confirmar que ambos estuvieran solos ni que mantengan una relación sentimental.

La aclaración de Luck Ra

El panel de LAM también planteó dudas sobre si la habitación mencionada durante el informe había sido reservada para los dos artistas o para todo el equipo de trabajo. Hasta el momento no surgieron datos que permitan confirmar alguna de esas posibilidades.

Ante las versiones, el músico difundió un comunicado mediante sus redes sociales. Allí aseguró que con Tuli Acosta “no pasó absolutamente nada” y pidió a los medios que lo dejen “vivir un duelo tranquilo” después del final de su relación con La Joaqui.

La cantante había señalado en PH: Podemos Hablar que no habría ocurrido nada entre ellos, pero admitió que algunas situaciones le generaron incomodidad y contribuyeron al desgaste del vínculo. La aparición de Luck Ra y Tuli en el mismo hotel reavivó las especulaciones, pese a las aclaraciones realizadas por los protagonistas.