Billeteras virtuales y plazos fijos: cuánto pagan en agosto y cuáles tienen mejores tasas

Las billeteras virtuales y plazos fijos volvieron a modificar sus rendimientos durante agosto. Las cuentas remuneradas ofrecen hasta 24% de TNA y permiten disponer del dinero, mientras algunos bancos superan el 22% para depósitos a 30 días.
Las billeteras virtuales y plazos fijos volvieron a mostrar cambios en sus tasas durante agosto, en medio de una fuerte competencia por captar los pesos de los ahorristas. Las alternativas con disponibilidad inmediata del dinero ganaron terreno, mientras los depósitos bancarios conservaron su atractivo para quienes buscan conocer de antemano cuánto obtendrán al finalizar la inversión.
Según un relevamiento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las billeteras digitales mantienen como principal ventaja la posibilidad de generar rendimientos diarios sin impedir que el usuario utilice el saldo para pagos, transferencias o consumos. Las tasas informadas llegan hasta el 24% nominal anual (TNA), aunque en algunos casos ese porcentaje depende del cumplimiento de determinadas condiciones.
Los plazos fijos, por su parte, ofrecen una tasa establecida al momento de realizar la colocación, pero requieren mantener el dinero inmovilizado durante al menos 30 días. Esa diferencia lleva a algunos ahorristas a distribuir sus fondos entre ambos instrumentos.
Cuánto pagan las billeteras virtuales en agosto
Entre las cuentas remuneradas relevadas, Ualá aparece con un rendimiento de hasta 24% TNA. La tasa base es del 18% y puede incrementarse mediante bonificaciones vinculadas con el uso de la cuenta.
Luego se ubican Banco BICA, a través de Cuenta Positiva, con 22%; Fiwind, con 21%; Cocos Pay, con 20,81%; Carrefour Banco, con 20%; YPF, con 19,40%; Lemon Cash, con 19,37%; y Personal Pay, con 18,62%.
La lista continúa con Brubank, que ofrece 18%; Mercado Pago, con 17,90%; Naranja X, con 17% y la posibilidad de llegar al 18% en determinados segmentos; y Banco Voii, con 17%.
Qué tener en cuenta antes de elegir
No todas las tasas de las aplicaciones financieras funcionan de la misma manera. Algunas cuentas remuneran directamente el saldo depositado, mientras que otras canalizan el dinero a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI), principalmente money market u otros fondos de renta.
En el caso de los FCI, el rendimiento publicado es estimado y puede modificarse diariamente de acuerdo con el desempeño de los activos que componen el fondo. Por esa razón, no equivale a una tasa fija garantizada.
También existen diferencias en los límites de dinero que genera intereses. Algunas empresas establecen topes de saldo remunerado y otras condicionan las mejores tasas al cumplimiento de objetivos mensuales, como consumos o movimientos dentro de la aplicación.
Cuánto pagan los principales bancos por un plazo fijo
Entre los bancos de mayor alcance, Banco Provincia ofrece una TNA del 19,50% para depósitos online a 30 días. Banco Nación se ubica en 19%, mientras Banco Macro y BBVA ofrecen 18,50%.
Por debajo aparecen ICBC, con 17,70%; Galicia y Credicoop, ambos con 17,50%; Banco Ciudad, con 17%; y Patagonia y Santander, con una TNA del 16%.
Las diferencias son mayores al considerar entidades medianas y compañías financieras, que buscan captar depósitos ofreciendo porcentajes superiores a los disponibles en algunos de los bancos tradicionales.
Entidades que superan el 20% de TNA
Dentro de ese segmento, Banco CMF encabeza el relevamiento con 22,50% TNA para el plazo fijo. Banco Meridian y Crédito Regional CF ofrecen 22,25%.
Banco BICA, Banco Mariva, Reba y Banco Columbia alcanzan el 22%, mientras que Banco Voii ofrece 21,75%. Banco del Sol se posiciona en 21% y Banco de Córdoba, en 20,75%. Banco Dino completa el grupo con una tasa del 20%.
Estas colocaciones mantienen la condición central del plazo fijo tradicional: el capital y los intereses no pueden retirarse antes de cumplir el período acordado, que tiene un mínimo de 30 días.
Liquidez o previsibilidad: las diferencias
La principal diferencia entre ambos instrumentos radica así en la disponibilidad del dinero. Una cuenta remunerada permite, en términos generales, utilizar los fondos inmediatamente, mientras que algunos FCI pueden establecer plazos de rescate de hasta 24 o 48 horas.
El plazo fijo sacrifica esa liquidez a cambio de previsibilidad: al momento de constituirlo, el ahorrista conoce la tasa que recibirá y puede calcular cuánto dinero tendrá cuando finalicen los 30 días.
Antes de decidir, resulta clave comparar no solamente la TNA publicada, sino también las condiciones de cada producto, los límites de saldo remunerado y los requisitos exigidos para acceder a tasas promocionales. La combinación de instrumentos aparece, de esta manera, como una alternativa para quienes buscan equilibrar rendimiento, liquidez y previsibilidad.