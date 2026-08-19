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Paraná Propuesta de la municipalidad

Abren las inscripciones para la segunda edición del Club Tech 2026

Las inscripciones se abrirán a partir del viernes. La propuesta llevada adelante por la Municipalidad en el Distrito del Conocimiento convoca a chicos y adolescentes de 6 a 16 años a sumarse a imaginar soluciones tecnológicas para el futuro.

19 de Agosto de 2026
Abren las inscripciones para la segunda edición del Club Tech.
Abren las inscripciones para la segunda edición del Club Tech. Foto: (MdP).

Las inscripciones se abrirán a partir del viernes. La propuesta llevada adelante por la Municipalidad en el Distrito del Conocimiento convoca a chicos y adolescentes de 6 a 16 años a sumarse a imaginar soluciones tecnológicas para el futuro.

A partir del viernes 21 de agosto a las 13 horas estará disponible la inscripción para la segunda edición del Club Tech 2026 a través del portal ciudadano Mi Paraná. La propuesta llevada adelante por la Municipalidad en el Distrito del Conocimiento convoca a chicos y adolescentes de 6 a 16 años a sumarse a imaginar soluciones tecnológicas para el futuro.

 

El Club Tech continúa consolidándose como el espacio de formación tecnológica dentro del Distrito del Conocimiento (calle Raúl Patricio Solanas entre Juan Ambrosetti y Carlos Darwin) desde edades tempranas. En esta etapa se continuará trabajando la imaginación de la ciudad bajo el lema "Paraná 2030: una ciudad inteligente y sustentable".

Cada encuentro del club pretende desafiar a sus participantes a observar su entorno, identificar problemas y aplicar tecnología para construir soluciones. El río, la costanera, los parques, los humedales, las barrancas, la energía, la movilidad y el cuidado del ambiente serán parte de la narrativa central que acompañará las diferentes experiencias de aprendizaje de esta edición.

 

“El club busca vincular a sus participantes con la tecnología trayendo situaciones y desafíos reales que puede atravesar cualquier vecino de nuestra ciudad. Esperamos que piensen en una ciudad del año 2030 para que puedan proyectar e imaginar cómo desean que sea y cómo debemos cuidarla", expresó el coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital de la Municipalidad de Paraná, Emanuel Orzuza.

 

Propuestas por grupos

 

Los encuentros serán dictados en el Distrito del Conocimiento, situado en calle Raúl Patricio Solanas entre Juan Ambrosetti y Carlos Darwin. El programa propuesto tiene una progresión de acuerdo a las edades y experiencias de cada grupo.

 

No es necesario conocimiento previo, ni haber sido parte del grupo la primer mitad del año. La asistencia es de 1 encuentro semanal, por lo que cada participante debe anotarse en un solo grupo con el día y horario de preferencia para su franja etaria.

 

- Mulitas (6 y 7 años): Aprenderán a armar y programar sus primeras máquinas con construcción mediante piezas encastrables. Días y horarios a elección:

Lunes de 17:15 a 18:45

Martes de 17:15 a 18:45

Jueves de 15:30 a 17:00

 

-Sirirís (8, 9 y 10 años): Avanzarán en el desarrollo de videojuegos y desafíos interactivos para luego trabajar con sensores y dispositivos conectados. Días y horarios a elección:

Lunes de 19:00 a 20:30

Martes de 19:00 a 20:30

Miércoles de 17:15 a 18:45

 

-Carpinchos (11, 12 y 13 años): Profundizarán en la programación y robótica aplicada integrado sensores, actuadores, automatización, Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. Días y horarios a elección:

Martes de 15:30 a 17:00 hs

Miércoles de 19:00 a 20:30 hs

Jueves de 17:15 a 18:45 hs

 

-Yaguaretés (14, 15 y 16 años): Desarrollarán prototipos físicos capaces de responder a desafíos a través de escritura de código real y diseño de componentes electrónicos.

Día y horario de cursada:

Lunes de 15:30 a 17:00 hs

Temas:

municipalidad Inteligencia Artificial chicos
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