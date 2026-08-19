Invirtieron $32 millones para renovar el techo del hospital Ecuador de Alcaraz

El Gobierno de Entre Ríos finalizó la renovación integral del techo del hospital Ecuador de Alcaraz, en el departamento La Paz. La intervención demandó una inversión de 32 millones de pesos y estuvo destinada a solucionar los históricos problemas de filtraciones del edificio.

La cubierta original estaba compuesta por tejas que presentaban un importante desgaste estructural. Esta situación comprometía la impermeabilidad de las instalaciones y afectaba diferentes espacios utilizados para brindar atención sanitaria.

Las filtraciones y la presencia de humedad también ponían en riesgo la conservación de las áreas de trabajo y atención de pacientes. Ante este escenario, se decidió avanzar con una solución estructural para renovar completamente el sistema de techado.

Cómo se desarrollaron los trabajos

La obra fue impulsada mediante la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Atención Primaria de la Salud. Todas las tareas estuvieron a cargo de personal perteneciente al Ministerio de Salud de Entre Ríos.

En una primera etapa, los trabajadores desmontaron y retiraron las tejas que cubrían el edificio. Posteriormente, prepararon y nivelaron la superficie para permitir la instalación de una nueva estructura metálica.

La intervención concluyó con la colocación de chapas sobre toda la superficie cubierta del hospital Ecuador de Alcaraz. De esta manera, se reemplazó por completo el sistema anterior y se reforzó la protección del inmueble frente a la lluvia.

Una inversión conjunta

Los trabajos fueron financiados con recursos propios del establecimiento y una partida extraordinaria otorgada por el Ministerio de Salud provincial. La inversión total destinada al proyecto alcanzó los 32 millones de pesos.

Desde la provincia indicaron que la renovación permitió resolver de manera definitiva las filtraciones y los inconvenientes derivados de la humedad. Además, se mejoraron las condiciones edilicias para el funcionamiento cotidiano de los distintos servicios.

La nueva cubierta ofrece un entorno más seguro y adecuado para los pacientes de Alcaraz. Al mismo tiempo, la obra mejora las condiciones en las que el personal del hospital Ecuador de Alcaraz desarrolla diariamente sus tareas.