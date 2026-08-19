Temporal en Chile: impactante aluvión arrastró vehículos, dejó una víctima fatal y más de 2.000 damnificados

Un fuerte temporal en el norte de Chile provocó un aluvión que arrastró vehículos, barro y escombros, con especial impacto en la provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. La emergencia dejó una persona fallecida y más de 2.000 damnificados.

Las intensas precipitaciones activaron quebradas y generaron inundaciones y deslizamientos de tierra. En distintos sectores de Tocopilla, grandes cantidades de agua descendieron desde las zonas más elevadas y avanzaron por las calles con barro, piedras y otros materiales.

⚠️🌊 #Tocopilla | IMPRESIONANTE La velocidad con que baja el agua por las quebradas es realmente impresionante. 🌧️🌊 El aluvión avanza con gran fuerza, arrastrando agua y sedimentos por distintos sectores. ⚠️ Mucha precaución en zonas de quebradas y sectores bajos. Evita… pic.twitter.com/PA4TedQFfi — Escena Operativa (@Lexmore88) August 18, 2026

Lluvias extraordinarias en una región desértica

Las imágenes registradas durante el fenómeno mostraron la fuerza de la corriente, que llegó a desplazar vehículos estacionados. Equipos de emergencia trabajaron en las áreas más afectadas mientras se evaluaban los daños ocasionados por las lluvias.

La magnitud del episodio quedó reflejada en los registros pluviométricos. En pocas horas cayeron cerca de 30 milímetros de lluvia, una cantidad excepcional para una zona del desierto de Atacama donde las precipitaciones suelen ser muy escasas y el promedio anual ronda los cinco milímetros.

Ante el escenario generado por el temporal, el presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla. La medida permitió reforzar el despliegue de recursos humanos y materiales destinados a atender la emergencia.

Asimismo, las autoridades dispusieron evacuaciones preventivas debido al riesgo de nuevas remociones en masa y posibles activaciones de quebradas. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantuvo alertas en diferentes sectores de la Región de Antofagasta.

Complicaciones en otros puntos del norte chileno

El temporal también ocasionó inconvenientes en otros sectores del extremo norte del país. Las condiciones meteorológicas adversas provocaron acumulación de nieve en zonas cordilleranas y complicaron la circulación por pasos internacionales.

TARAPACÁ ⚠️ Otro registro del aluvión bajando por el cerro del sector ZOFRI (sector de autos), comuna de Iquique. pic.twitter.com/wLmOik5IQx — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 18, 2026

En ese contexto, el paso fronterizo de Chungará, que comunica Chile con Bolivia, permaneció cerrado de manera preventiva debido a la acumulación de nieve.

Como consecuencia de la interrupción del tránsito, unos 10 micros internacionales con alrededor de 300 pasajeros quedaron varados en la zona, según los reportes difundidos durante la emergencia. Las autoridades continuaron con el monitoreo de las condiciones meteorológicas y las tareas de asistencia a los afectados.