España volvió a temblar: un terremoto de magnitud 4,8 dejó heridos en Granada

España volvió a temblar este martes por un terremoto de magnitud 4,8 registrado en la provincia de Granada. El movimiento dejó al menos tres personas con heridas leves, incluida una menor que debió ser trasladada a un hospital.

El sismo principal ocurrió a las 10.37, hora local, y tuvo su epicentro al noroeste de Gójar, cerca de la ciudad de Granada. El Instituto Geográfico Nacional determinó que fue un movimiento superficial y alcanzó una intensidad máxima de entre V y VI.

El terremoto fue sentido con fuerza en Granada y su área metropolitana, además de otras provincias de Andalucía. Muchos vecinos abandonaron sus viviendas y lugares de trabajo por temor a nuevos movimientos.

Réplicas de hasta magnitud 4,2

Después del primer temblor se produjo una serie de réplicas en diferentes localidades. Entre las más importantes se registraron movimientos de magnitud 3,9 en Churriana de la Vega y 4,2 en Alhendín.

A las 12.39, un nuevo sismo de magnitud 4,0 tuvo su epicentro cerca de Gójar. También hubo eventos de menor intensidad en Las Gabias, Armilla, Ogíjares y La Zubia.

Las autoridades advirtieron que la información sísmica puede sufrir modificaciones debido a la revisión constante de los registros. También pidieron mantener la prudencia ante la posibilidad de nuevas réplicas.

‼️Tres #terremotos sacuden #Granada en una hora. Las magnitudes: 4,8 , 4,0 y 4,2. 🏥 A las 12:15h se reportan tres heridos. Ha habido otras tres treplicas más en estás últimas horas (entre 2,6 y 2,9). pic.twitter.com/hjGasy1TQv — MeteoÁvila (@Meteoavila2) August 18, 2026

Tres heridos y daños materiales

La Junta de Andalucía confirmó que tres personas resultaron con lesiones leves. Una de ellas, menor de edad, fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Las primeras inspecciones detectaron grietas, caída de objetos y desprendimientos en diferentes construcciones. También se reportaron árboles caídos y vehículos dañados en algunos sectores de Granada.

Efectos en un Mercadona ⚠️ Área Metropolitana de Granada Vídeo reenviado por WhatsApp pic.twitter.com/MEGHFLGrmG — 𝕄𝖊𝖙𝖊𝖔𝔸𝖑𝖍𝖆𝖒𝖇𝖗𝖆⚠️ (@MeteoAlhambra) August 18, 2026

Como medida preventiva, fueron desalojadas distintas áreas de la Alhambra, incluidos los Palacios Nazaríes y la Alcazaba. Además, cerraron temporalmente edificios públicos, museos, instalaciones deportivas y algunos establecimientos comerciales.

Granada ya había sufrido otro terremoto

El nuevo episodio ocurrió pocos días después del terremoto de magnitud 5,0 registrado durante la madrugada del sábado 15 de agosto. Aquel movimiento tuvo su epicentro en Alhendín y fue seguido por decenas de réplicas.

El primer terremoto provocó grietas, desprendimientos de fachadas y daños en edificios religiosos e históricos. Sin embargo, en aquella oportunidad no se habían registrado personas heridas.

Las autoridades de España mantienen activo el plan de emergencias y continúan revisando viviendas, monumentos e instalaciones públicas. Desde el 14 de agosto ya se contabilizaron más de 150 movimientos sísmicos en la provincia de Granada.