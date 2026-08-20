Niño que llevó droga al jardín: sus padres lo habrían utilizado para trasladar cocaína

El caso del niño que llevó droga al jardín en Córdoba sumó un segundo detenido durante un allanamiento realizado este miércoles. La Fuerza Policial Antinarcotráfico arrestó al padre del menor, un joven de 22 años.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia y se desarrolló en una vivienda de barrio Ampliación Cabildo, el mismo sector donde funciona el centro de cuidado infantil al que concurre el pequeño de dos años.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron varias dosis de marihuana y otros elementos considerados de interés para la causa. El hombre fue trasladado a una sede judicial y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno.

El hallazgo de los 71 envoltorios

La investigación comenzó el martes, cuando una docente observó que el niño tenía en sus manos un pequeño monedero rosa e intentaba abrirlo. Al revisar su contenido, encontró 71 envoltorios con una sustancia blanca.

La maestra dio aviso inmediato a las autoridades y los paquetes quedaron secuestrados. Las pruebas posteriores confirmaron que la sustancia encontrada dentro del monedero era cocaína.

Poco después, la madre del menor, de 21 años, regresó al establecimiento y habría intentado recuperar el objeto. Tras retirarse, volvió acompañada por la abuela de sus hijos, pero la Policía ya se encontraba en el lugar y procedió a detenerla.

Investigan si utilizaban al menor

Con el arresto efectuado durante el allanamiento, los padres del niño que llevó droga al jardín permanecen detenidos. La Justicia intenta establecer quién era responsable de los estupefacientes y cómo llegaron hasta las manos del pequeño.

El padre fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por presuntamente servirse de un menor de edad. La acusación se encuentra en una etapa inicial y deberá ser evaluada durante el avance del proceso.

La principal hipótesis apunta a determinar si los 71 envoltorios estaban destinados a la venta y si los adultos utilizaban al niño para trasladarlos. Los investigadores también buscan reconstruir el posible circuito de comercialización vinculado con la droga secuestrada.