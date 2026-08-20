Tradicional empresa cordobesa de calzados empieza a cerrar locales por la baja de ventas

La tradicional empresa cordobesa de calzados Batistella comenzó un proceso de reducción de su red comercial ante la caída de las ventas. La firma cerrará su sucursal de Posadas y también prevé dejar de operar en otros dos establecimientos ubicados en Mendoza.

La medida dejará sin empleo a los cuatro trabajadores del local de la capital misionera, quienes ya recibieron los telegramas de despido. El vínculo laboral finalizará durante septiembre y la compañía deberá abonar las indemnizaciones correspondientes.

La información fue confirmada por Agustín Gómez, secretario adjunto del Sindicato de Comercio de Posadas. El dirigente explicó que el propietario de la firma viajó a comienzos de agosto para comunicar personalmente la decisión a los empleados.

El encuentro con los trabajadores

“Los primeros días de agosto vino el dueño de la firma Batistella a Posadas y les informó a los compañeros”, relató Gómez a Misiones Online. El representante sindical describió el encuentro como “una reunión triste” para las cuatro personas que trabajan en el establecimiento.

La sucursal funciona sobre calle La Rioja 2045 y forma parte de la estructura comercial de la empresa cordobesa de calzados. Según la explicación transmitida a los trabajadores, el volumen actual de operaciones ya no permitiría sostener su funcionamiento.

“El dueño les informó a los cuatro chicos que las ventas no son buenas y que lamentablemente tienen que cerrar esa sucursal”, contó Gómez. Además, confirmó que “ya les llegó el telegrama de despido y les van a pagar lo que corresponde a cada uno”.

También cerraría locales en Mendoza

El cierre de Posadas no sería una decisión aislada dentro de la compañía. De acuerdo con la información recibida por el sindicato, Batistella también proyecta cerrar otros dos locales en la provincia de Mendoza.

La firma se dedica a la comercialización de calzado y accesorios, tiene origen en Córdoba y cuenta con presencia en diferentes provincias. Su página oficial todavía mantenía incorporada la sucursal de Posadas dentro de la nómina de establecimientos.

Gómez agregó que el propietario se mostró dolido y frustrado durante la reunión con el personal. La caída de las ventas fue presentada como el principal motivo para reducir la estructura de la empresa cordobesa de calzados, en un contexto de menor consumo que también afecta a otras actividades comerciales.