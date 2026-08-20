Santa Fe pidió formalmente que el papa León XIV visite Rosario durante su gira

El Gobierno de Santa Fe confirmó que realizó gestiones formales para que el papa León XIV visite Rosario durante su próxima gira por la Argentina. La solicitud fue presentada ante el nuncio apostólico y busca sumar a la ciudad como una de las escalas del recorrido.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, informó sobre el pedido durante su habitual conferencia de prensa. La funcionaria indicó que las autoridades mantienen conversaciones con representantes religiosos mientras se define el itinerario definitivo.

“Seguimos insistiendo ante el nuncio apostólico para que en el traslado de Buenos Aires a Córdoba se pueda pasar por Rosario”, explicó Coudannes. Además, destacó el diálogo permanente que el Ejecutivo sostiene con las instituciones de la Iglesia en la región.

La gira prevista para noviembre

La llegada del papa León XIV a la Argentina está programada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. De acuerdo con la agenda difundida, la visita incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Durante su estadía en la Capital Federal, el pontífice se alojaría en la Nunciatura Apostólica y participaría de distintos encuentros oficiales. Entre las actividades previstas aparece una reunión con el presidente Javier Milei.

La gira también contempla una visita a la Basílica de Luján y actividades en la provincia de Córdoba. El Vaticano todavía analiza las escalas definitivas y la posibilidad de incorporar otros puntos al trayecto.

Expectativa por una posible escala en Rosario

La propuesta santafesina busca aprovechar el recorrido entre Buenos Aires y Córdoba para incluir una parada en Rosario. Por el momento, esa escala no fue confirmada y permanece sujeta a la evaluación de las autoridades encargadas de organizar la gira.

Desde el Gobierno provincial señalaron que continuarán con las gestiones para que la solicitud sea considerada. La intención es que los fieles de Rosario y otras localidades santafesinas puedan participar de una eventual actividad encabezada por el pontífice.

El itinerario final determinará si el papa León XIV pasa por territorio provincial durante su visita de noviembre. Mientras se aguarda una respuesta, las autoridades santafesinas mantienen abierta la comunicación con la representación diplomática de la Santa Sede.