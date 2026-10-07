Advierten que la creciente del río Uruguay podría alcanzar el nivel de evacuación en Concordia

La creciente del río Uruguay podría agravarse durante los próximos días y pasar de ordinaria a extraordinaria si se concretan las lluvias previstas sobre la cuenca media y alta, advirtió Guillermo Collazo, integrante del Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

El especialista señaló que la principal preocupación está puesta en las precipitaciones previstas sobre sectores de Corrientes, Misiones y el sur de Brasil, debido al impacto que podrían tener posteriormente sobre el caudal que llega al complejo hidroeléctrico.

Actualmente, la erogación de Salto Grande se encuentra en torno a 16.000 y 17.000 metros cúbicos por segundo, aunque todavía no es posible determinar cuál será el máximo que podría alcanzarse.

La crecida podría pasar a ser extraordinaria

Collazo explicó a Diario Río Uruguay que la situación actual todavía corresponde a una crecida ordinaria, pero podría modificarse rápidamente. “Por ahora estamos en una situación de una crecida ordinaria, pero como hay lluvias muy importantes previstas en la cuenca media y alta del río Uruguay, con eso puede transformarse dentro de pocos días en una crecida extraordinaria”, advirtió.

Sin embargo, aclaró que el escenario depende de precipitaciones que todavía no se produjeron. “Eso depende de que se cumplan efectivamente, en mayor o menor medida, las previsiones de los modelos que tenemos hoy meteorológicos. O sea, lluvia que todavía no ocurrió”, explicó.

Por esa razón, desde el organismo mantienen el seguimiento permanente de las condiciones en toda la cuenca.

Creciente del río Uruguay en Concordia (foto Elonce)

Dónde se esperan las lluvias más importantes

El integrante de Hidrología indicó que las precipitaciones previstas en las inmediaciones del embalse de Salto Grande no serían las más significativas. “Las lluvias que van a ocurrir acá en la zona de Salto Grande, en torno al embalse, no van a ser muy importantes, pero lo complicado va a estar en el norte, en la cuenca media, en lo que correspondería a la zona argentina de Corrientes y Misiones y también del lado brasileño”, detalló.

Es precisamente el volumen de agua que podría precipitar sobre esas regiones el que genera preocupación. “Son cantidades muy importantes que, si ocurren, van a dar lugar a una situación desagradable”, sostuvo Collazo.

Concordia superaría los 11 metros de alerta

A pesar de la incertidumbre respecto de cuánto lloverá finalmente, desde Salto Grande ya anticipan que el río continuará creciendo en Concordia. “Ya vemos claro que se va a superar el nivel de alerta, que son los 11 metros en Concordia”, afirmó el especialista.

Una situación semejante podría observarse también en otras localidades ubicadas aguas abajo del complejo hidroeléctrico.

El punto de mayor atención está puesto en la posibilidad de que el río continúe aumentando hasta llegar a la marca establecida para iniciar las medidas de evacuación.

“Hay posibilidades importantes de que siga ascendiendo el nivel del río y se alcance el nivel de evacuación, que en Concordia es 12,50”, señaló.

Collazo aclaró que las decisiones relacionadas con eventuales evacuaciones corresponden a los organismos locales responsables de gestionar la emergencia.

La Colonia de Vacaciones del gremio mercantil comenzó a sufrir el ingreso de agua del río Uruguay (foto Río Uruguay)

Por qué todavía no anticipan un máximo

Desde Hidrología evitaron establecer por el momento una cifra sobre el máximo que podría alcanzar el río. “En este momento es prematuro elegir un número, porque la lluvia ni siquiera cayó y depende de qué cantidades caigan y en qué parte de la cuenca caigan”, explicó Collazo.

La ubicación y el volumen de las precipitaciones serán determinantes para conocer cuánta agua llegará posteriormente al río Uruguay.

Por eso, las estimaciones serán actualizadas a medida que se registren las lluvias y exista información concreta sobre su impacto en la cuenca.

El Niño mantiene el escenario de aguas altas

Collazo vinculó la situación con la influencia del fenómeno de El Niño, que mantendría condiciones favorables para precipitaciones superiores a las habituales durante los próximos meses.

Según explicó, su influencia se extendería aproximadamente hasta abril del próximo año, aunque el período de mayor impacto sobre las lluvias en la cuenca sería el último tramo del año.

“Este trimestre, el final del año, es el que hay que estar más atento, el que tiene más chance de que se den fenómenos indeseables”, advirtió.

Posteriormente podría registrarse una etapa de menor intensidad durante parte de enero y febrero, con la posibilidad de una nueva recuperación hacia el otoño.

Lo comparó con los eventos de 2015 y 1997-98

El especialista explicó que la intensidad de El Niño es determinada por organismos climáticos internacionales a partir del análisis de distintos indicadores.

En ese marco, sostuvo que el fenómeno actual presenta una intensidad significativa. “Este año va a ser un Niño muy fuerte, con intensidad grande, como fue el año 2015, como fue el año 1997-98. Entonces, para eso es para lo que nos preparamos”, manifestó.

El escenario obliga a mantener una vigilancia constante sobre las precipitaciones y la evolución de los niveles del río.

Creciente del río Uruguay en Concordia (foto Elonce)

Cómo afecta la creciente a Salto Grande

Consultado sobre el funcionamiento de la represa ante una eventual crecida extraordinaria, Collazo aclaró que el complejo cuenta con procedimientos preparados para afrontar situaciones de este tipo.

“La respuesta corta sería que no genera problemas, porque por estas situaciones similares a las que vamos a pasar estos meses hemos pasado con anterioridad”, explicó.

Además, aclaró que una mayor cantidad de agua no implica necesariamente que Salto Grande pueda producir más electricidad. “Cuando hay excesos de agua, como es en este momento, Salto Grande genera menos energía”, indicó.

Esto ocurre porque, al crecer el río aguas abajo, disminuye la diferencia de altura entre el embalse y el río, conocida como salto hidráulico, lo que reduce la capacidad de generación.

Qué significa un escenario de “aguas altas”

Desde la CTM también explicaron qué implica la expresión “aguas altas”, utilizada para caracterizar el escenario actual y de los próximos meses.

“Cuando nosotros nos referimos a aguas altas, estamos diciendo que aguas abajo de Salto Grande van a ser mayores a lo que son habituales para estos meses”, precisó Collazo.

El comportamiento del río continuará dependiendo directamente de las lluvias que se produzcan sobre la cuenca. “Como vamos a tener lluvias más grandes, ese agua llega al río y ese río está más alto”, sintetizó.

Finalmente, recomendó seguir los comunicados oficiales de Hidrología de Salto Grande, que son actualizados diariamente, para conocer la evolución del caudal y los niveles del río.