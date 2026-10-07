La Armada desplegará buques y personal en el Litoral ante posibles emergencias por El Niño

La Armada prepara un operativo en el Litoral por El Niño

La Armada Argentina, a través del Comando del Área Naval Fluvial, alista medios y personal que serán desplegados hacia el litoral. El objetivo es realizar tareas de apoyo a la comunidad y dar respuesta a emergencias vinculadas al fenómeno de El Niño.

La planificación contempla disponer de medios en la ciudad de Corrientes y en Zárate a fin de fortalecer la capacidad de asistencia en el área de jurisdicción, que comprende las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Para asistir a sectores que puedan quedar aislados se desplegará el multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” (MPCZ) y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”, dependientes de la División Patrullado Fluvial, al puerto de Corrientes, previa escala logística en los puertos de Rosario y Santa Fe.

El Batallón de Infantería de Marina N° 3 “Almirante Eleazar Videla” embarcará botes neumáticos Zodiac y una cocina de campaña en el MPCZ, para apoyar en la distribución de suministros, elementos sanitarios y ante posibles evacuaciones. La BNZA sumará contenedores sanitarios móviles.

El Área Naval Fluvial concentrará Vehículos Anfibios Logísticos del Batallón de Vehículos Anfibios Nº1, dependientes de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina "Teniente de Navío Don Cándido de Lasala", provenientes de la Base Naval Puerto Belgrano, a cargo del Teniente de Fragata Hernán Juárez.

Durante la permanencia en Corrientes y en los períodos que no se lleven a cabo acciones operativas directamente vinculadas al fenómeno El Niño, se prevé que profesionales de la salud de la Armada Argentina realicen atención primaria y campañas de profilaxis, con el propósito de optimizar la preparación y fortalecer la resiliencia local para enfrentar las emergencias.

Las actividades se desarrollarán en coordinación con autoridades nacionales, provinciales y municipales, de acuerdo con la evolución de la situación hidrometeorológica y las necesidades que se determinen en cada localidad.

Acciones de prevención y articulación

En este contexto, y con el fin de delinear estrategias eficaces de prevención, el Comandante del Área Naval Fluvial y Jefe de la Base Naval Zárate, Contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi, participó activamente de las mesas de la Reunión de Coordinación Federal ENOS (El Niño/Oscilación Sur), en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

Dichos encuentros fueron organizados por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de articular los protocolos de emergencia locales, unificar el sistema de alerta temprana y coordinar el apoyo logístico en las zonas de mayor vulnerabilidad.

A fin de consolidar las capacidades locales y promover una cooperación activa entre las instituciones, se participó de la primera mesa de fortalecimiento para la prevención del riesgo organizada por la Dirección de Coordinación de Emergencias y Cambio Climático de la Municipalidad de Zárate.

En este contexto se realizó en la Base Naval Zárate el ejercicio teórico y práctico “Fuerza Norte”, a cargo de la Dirección de Emergencias y Cambio Climático, SAR Argentina y la Unidad Civil de Emergencias.

Los encuentros tuvieron por finalidad fortalecer la coordinación interinstitucional, evaluar los protocolos y optimizar la planificación ante escenarios de inundaciones, promoviendo el trabajo articulado entre los organismos que integran el sistema local de gestión de riesgo.