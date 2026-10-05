Manejo del agua en Entre Ríos: advierten por los riesgos ante un escenario de El Niño

REDACCIÓN ELONCE
El manejo del agua en Entre Ríos será clave ante un escenario de mayores lluvias. Adrián Kinderknecht explicó a Elonce que los suelos húmedos y saturados aumentan el escurrimiento y la erosión, y remarcó la necesidad de anticiparse.
El manejo del agua en Entre Ríos aparece como uno de los principales desafíos de cara a la campaña agrícola 2026-2027, ante un escenario en el que las lluvias podrían cobrar mayor protagonismo. Adrián Kinderknecht, jefe de trabajos prácticos de la cátedra Conservación de Suelos de la carrera de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, analizó la situación en Momento de Campo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
El especialista explicó que no alcanza con observar únicamente las precipitaciones, sino que también deben considerarse las características particulares de los suelos entrerrianos, su capacidad de infiltración, el escurrimiento superficial, la cobertura y la forma en que se conduce el agua dentro de cada cuenca.
“Entre Ríos se ha caracterizado siempre por tener un suelo muy arcilloso, con un tipo de arcilla que se expande ante la humedad. Esto desfavorece la infiltración y favorece el volumen de escurrimiento”, explicó Kinderknecht.
El riesgo de erosión con los suelos saturados
El docente señaló que el agua que no logra infiltrarse comienza a desplazarse superficialmente y puede adquirir velocidad en terrenos con pendiente. Allí aparece uno de los principales problemas para los campos: la erosión hídrica.
“Esos escurrimientos terminan generando problemas en las pendientes cuando agarran velocidad. El agua agarra velocidad y termina generando problemas de erosión hídrica”, advirtió.
En ese contexto, sostuvo que un período de lluvias abundantes puede convertirse en un problema cuando encuentra perfiles con elevada humedad. “Lo peor que nos puede pasar cuando vienen lluvias erosivas es que los suelos estén húmedos, saturados, porque esto hace que el suelo sea poco receptivo a recibir agua. Entonces, el agua termina corriendo, escurriendo y generando graves problemas de erosión”, explicó.
La importancia de manejar el agua a nivel de cuenca
Kinderknecht puso especial énfasis en la necesidad de dejar de observar el problema exclusivamente dentro de los límites de cada establecimiento. El agua que sale de un campo puede alcanzar otro establecimiento, caminos vecinales, cunetas y otras obras de infraestructura.
“Manejar el agua prudentemente es muy importante para no hacerle daño al vecino que está abajo, al camino, al Estado o a Vialidad. Hay que manejar de forma responsable el agua”, afirmó.
Como antecedente, recordó una experiencia desarrollada en la zona del arroyo Gómez, en cercanías de Crespo. “El año pasado se hizo un proyecto financiado por la FAO, por la ONU, para manejar el agua integralmente a nivel de cuencas. Fue una prueba piloto en el arroyo Gómez, en la zona aledaña a Crespo”, detalló.
Terrazas y canales para controlar el escurrimiento
El proyecto buscó coordinar a distintos propietarios mediante obras destinadas al control de la erosión. “Se intentó integrar a distintos vecinos presentando un proyecto y manejando el agua a nivel de cuencas. Estoy hablando de un proyecto de control de la erosión hídrica con sistematización, terrazas de evacuación y canales colectores”, explicó.
Uno de los principios fundamentales, indicó, consiste en evitar que las obras realizadas dentro de un establecimiento incrementen la cantidad de agua que recibe el campo ubicado aguas abajo. “Cuando nosotros le tiramos agua a un vecino con un sistema de drenajes o de terrazas de evacuación, tenemos que tener muy en cuenta que el agua que le llega no sea mayor a la que le llegaba naturalmente”, remarcó.
El manejo adecuado permite reducir la velocidad con la que el agua abandona los lotes. “Estamos frenando el agua, aumentando el tiempo de salida y esto hace que infiltre un poco más en nuestro campo. La aprovechamos mejor y, de esta forma, al vecino no le estamos generando ningún tipo de problema”, sostuvo.
“Hay que anticiparse a la jugada”
Frente a un escenario de posibles excesos hídricos, Kinderknecht consideró que las tareas preventivas deberían realizarse antes de que lleguen los períodos de precipitaciones más intensas. “Ya tendrían que tener el campo sistematizado”, afirmó.
El especialista explicó que no alcanza con construir una terraza para conducir el agua si el lugar donde finalmente descarga no se encuentra preparado. “Podemos manejar el agua, frenarla, conducirla por una terraza y descargarla en un cañador natural. Pero si no tenemos un cañador natural en nuestro campo, tenemos que desaguarla en un canal colector. Y si ese canal no está empastado debidamente, corremos el riesgo de erosionar y formar una cárcava donde estamos desaguando la terraza”, señaló.
Por esa razón, insistió en que las obras deben realizarse con anticipación. “Tenemos que tener los canales colectores hechos de antemano y empastados para poder manejar el agua, detenerla y hacerlo sin generar perjuicios para nosotros ni para el vecino”, afirmó. Y sintetizó: “Hay que anticiparse a la jugada un poquito”.
La cobertura del suelo como herramienta de prevención
Otro punto central para reducir los efectos de las precipitaciones intensas es la cobertura del suelo. Según explicó Kinderknecht, los cultivos y los rastrojos funcionan como protección frente al impacto directo de las gotas de lluvia.
“Mantener el suelo cubierto es importantísimo, tener el cultivo de cobertura. Se hace mucho trigo y tener ese cultivo ayuda muchísimo”, destacó.
A su vez, explicó: “Tener el suelo cubierto nos ayuda a disminuir el impacto o el destrozo que puede hacer la gota de lluvia. Tenemos un colchoncito de rastrojo, de cobertura, y estamos evitando ese impacto que rompe la molécula del suelo y comienza a tapar los poros”.
El cultivo de cobertura también contribuye a consumir parte del agua disponible y aumentar la capacidad del perfil para recibir nuevas precipitaciones. “El cultivo de cobertura está siempre consumiendo agua. Como está consumiendo agua, tenemos más capacidad receptiva por parte del suelo. Si tenemos un suelo desnudo o barbechado, cae una lluvia, lo satura y con la próxima lluvia gran cantidad del agua termina escurriendo, no se infiltra y no se aprovecha”, indicó.
Advierten por la situación de los caminos rurales
Finalmente, Kinderknecht planteó que el manejo hídrico no termina dentro de los establecimientos productivos. El estado de los caminos, alcantarillas y cunetas también adquiere importancia durante los ciclos con mayores precipitaciones.
“A nivel vial, la caminería no sé si está muy bien preparada. Generalmente tenemos mucha problemática en eventos de lluvia o cuando vienen períodos lluviosos”, sostuvo.
Además, mencionó las dificultades que pueden presentarse cuando las obras de drenaje resultan insuficientes. “Los campos sacan mucha agua naturalmente. El mantenimiento de los caminos por ahí es un tanto deficiente. Ni hablar de las alcantarillas, las cunetas y demás”, manifestó.
Para el especialista, esas condiciones terminan repercutiendo directamente sobre la actividad productiva cuando las precipitaciones son persistentes. “Esto hace que sea una época complicada, sobre todo para sacar las cosechas y moverse por los caminos vecinales. Es lo que más se resiente en esta época”, concluyó Kinderknecht en Momento de Campo, por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.