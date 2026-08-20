Hallaron muerto a un niño de seis años y detuvieron a su madre

El pequeño fue encontrado sin vida en brazos de su madre, de 28 años. Un testimonio derivó en su detención y orientó la investigación hacia violencia infantil.
Un niño de seis años fue encontrado sin vida y su madre quedó detenida este miércoles en San Justo, provincia de Santa Fe. La investigación comenzó como una averiguación de las causas del fallecimiento, pero el testimonio de un hombre llevó a los investigadores a analizar un presunto caso de violencia infantil.
El hecho fue reportado alrededor de las 14:03 y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 2ª en una vivienda situada sobre calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y cortada 27. Al arribar, los policías encontraron a una mujer de 28 años que sostenía al pequeño en sus brazos.
Personal médico del Sistema de Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) acudió posteriormente al domicilio y constató que el niño, identificado por sus iniciales I.A.M., ya no presentaba signos vitales.
Un testimonio modificó el rumbo de la investigación
Según la información oficial difundida sobre el caso, el niño se encontraba junto a su madre en el domicilio antes de producirse el hallazgo.
Un hombre fue quien dio aviso a las autoridades y señaló a la mujer como presunta responsable de la muerte del pequeño. A partir de esa declaración, la investigación tomó una nueva dirección.
En un primer momento, las actuaciones habían sido iniciadas bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. Sin embargo, a partir del testimonio incorporado, el caso comenzó a ser investigado como un posible hecho de violencia infantil.
La madre del niño quedó detenida
En ese contexto, la mujer de 28 años quedó detenida mientras se desarrollaban las primeras medidas destinadas a determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las causas precisas del fallecimiento.
Los investigadores deberán determinar ahora si existió una acción intencional que provocó la muerte del niño. La versión aportada por el testigo forma parte de los elementos iniciales de la causa, aunque deberá ser contrastada con las pericias y el resto de las pruebas.
Hasta el momento, no se difundieron oficialmente los resultados de estudios forenses que permitan establecer de manera concluyente cómo murió el pequeño.
Tras el hallazgo, el lugar fue preservado por personal policial para permitir el trabajo de los especialistas y evitar alteraciones en la escena.
Se dispuso la intervención de las áreas de fotografía, huellas y rastros y planimetría, cuyos integrantes realizaron diferentes tareas destinadas a recolectar elementos que puedan resultar relevantes para reconstruir lo ocurrido.