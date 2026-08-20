Jueves lluvioso en Paraná: renovaron el alerta amarilla para la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por lluvias para toda la provincia de Entre Ríos durante la mañana de este jueves 20 de agosto. Anticipan precipitaciones persistentes y acumulados que podrían alcanzar entre 30 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

La actualización del sistema de Alertas y Advertencias fue emitida a las 5:59 de este jueves y comprende a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

De esta manera, casi la totalidad del territorio entrerriano quedó comprendida por el nivel amarillo de alerta durante la mañana, ante la continuidad de las condiciones de inestabilidad y las precipitaciones.

Cuánto podría llover en Entre Ríos

Según detalló el organismo nacional, “el área será afectada por lluvias persistentes” durante el período contemplado por la advertencia meteorológica.

En cuanto a los volúmenes previstos, el SMN precisó que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual”.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Ante las lluvias persistentes, se recomienda evitar circular por calles anegadas y prestar especial atención al transitar por rutas y caminos donde pueda acumularse agua.

También resulta aconsejable asegurar objetos que puedan quedar expuestos, mantener despejados desagües y canaletas y seguir las indicaciones de las autoridades ante eventuales complicaciones provocadas por las precipitaciones.

El SMN continuará actualizando durante la jornada el sistema de alertas de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.

Pronóstico para Paraná

El tiempo en Paraná sigue inestable. Este jueves comenzó con lluvias, que continuarán durante la mañana y las primeras horas de la tarde, mientras que posteriormente comenzarán a mejorar las condiciones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 17 grados y la mínima será de alrededor de 10 grados.

Para la mañana, el organismo prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, con una temperatura cercana a los 10 grados. Durante la tarde, las chances de lluvias disminuirán a entre 10% y 40%, mientras el termómetro alcanzará los 17 grados.

Hacia la noche ya no se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá mayormente nublado, con unos 11 grados. Los vientos tendrán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana y podrían alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora posteriormente. Los datos coinciden con el pronóstico oficial del SMN reproducido para la capital entrerriana.

El viernes mejorará el tiempo

El cambio más marcado comenzará este viernes 21 de agosto, cuando desaparecerá la probabilidad de lluvias y el cielo comenzará a despejarse.

Según el SMN, la temperatura se ubicará entre 8 y 16 grados. Durante la mañana todavía podría registrarse abundante nubosidad, pero hacia la tarde se esperan mejores condiciones y presencia del sol.

El ingreso de aire más frío también comenzará a hacerse sentir. Pronósticos regionales anticipan condiciones estables para el viernes, con viento predominante del sur y sudeste y temperaturas en descenso.

El sábado, la mínima bajará hasta los 4 grados

Para el sábado 22, el pronóstico del SMN anticipa una jornada sin lluvias y con cielo entre algo y parcialmente nublado.

La principal novedad estará en las temperaturas: la mínima descenderá hasta los 4 grados, mientras que la máxima se ubicará alrededor de los 16 grados. Será, de acuerdo con el pronóstico de la imagen oficial, la mañana más fría de los próximos días.

El domingo 23 también continuará estable. Se anticipa una mínima de 7 grados y máxima de 16, sin probabilidades significativas de precipitaciones y con cielo parcialmente nublado.