Romina Malaspina disfruta de Miami y marca tendencia con sus looks en microbikini

Romina Malaspina volvió a captar la atención de sus seguidores con nuevas fotografías de sus días en Miami. La influencer mostró sus elecciones para disfrutar de la playa y también compartió el conjunto que utilizó durante una salida nocturna.

“Fan de la playita”, escribió junto con el álbum publicado en su cuenta de Instagram. En las imágenes aparece descansando en la reposera de un exclusivo parador y recorriendo diferentes espacios de la ciudad estadounidense.

La primera apuesta estuvo compuesta por una microbikini triangular en celeste pastel. El diseño incluyó una bombacha colaless con tiras finas y fue acompañado por anteojos de sol rectangulares de la firma italiana Miu Miu.

Los looks de playa de Romina Malaspina

Para completar el estilismo, Romina Malaspina llevó el cabello suelto y lacio, con reflejos rubios. El maquillaje se mantuvo dentro de una gama natural, con cejas definidas y labios delineados en tonos nude con gloss.

Desde sus historias también presentó otro traje de baño, esta vez dentro de una habitación. La segunda elección fue una microbikini triangular negra con una bombacha ultracavada.

Las dos propuestas reflejaron estilos diferentes dentro de una misma tendencia. Mientras el diseño celeste aportó una estética delicada para la playa, el conjunto negro se destacó por su formato minimalista.

La apuesta elegida para la noche

Durante una de sus salidas en Miami, la influencer eligió un crop top metalizado de estilo cota de malla. La prenda plateada tenía tiras finas sobre los hombros y un escote desbocado.

El top fue combinado con un pantalón blanco que incorporaba una abertura circular en la zona de la cadera. El diseño se completaba con arandelas metálicas y varias cadenas colgantes.

Para ese conjunto, Romina Malaspina llevó el cabello lacio con raya al costado y un maquillaje más marcado. Sombras difuminadas, pestañas voluminosas, labios en rosa viejo, joyería de plata y un piercing en el ombligo completaron su propuesta nocturna.