Lorenzo Fiorotto quedó entre los 18 mejores de una competencia nacional de canto: "Fue una experiencia inolvidable"

Lorenzo Fiorotto vivió una destacada experiencia en la televisión nacional al participar del programa “Es mi sueño”, donde representó a Entre Ríos y logró ubicarse entre los 18 mejores de la competencia. El joven artista, de apenas 13 años, avanzó instancia tras instancia hasta llegar a la prefinal del certamen.

Durante una entrevista con Elonce, el cantante repasó el camino recorrido y reconoció que todavía le resultaba difícil dimensionar lo conseguido. “La verdad que lo que he vivido fue una experiencia hermosa en el 13 representando mi ciudad y la provincia. Fue una experiencia inolvidable y muy linda”, expresó.

Su ingreso al programa tuvo una particularidad: no debió atravesar el casting inicial debido a que la producción ya había observado el contenido que publicaba en sus redes sociales. “Yo primero me había anotado y los de la producción habían visto mis redes y no hice casting, pasé directamente a las primeras etapas”, relató.

El recorrido de Lorenzo Fiorotto en la competencia

La primera presentación quedó especialmente marcada en la memoria del entrerriano. “La primera etapa me fue bien eh, me fue. Creo que fue mi mejor presentación que he tenido y también hice emocionar a Abel. Excelente me salió”, recordó sobre su actuación frente al jurado.

El camino también tuvo momentos de dificultad. En la segunda etapa interpretó “Color Esperanza”, de Diego Torres, y sufrió un olvido durante la canción. “Me pasó que me olvidé un poquito la letra con una canción de Diego Torres que se llama Color Esperanza, pero la pude pilotear bastante bien y pude pasar a la tercera etapa”, contó.

Posteriormente cantó “Sueña”, de Luis Miguel, y volvió a obtener el puntaje necesario para continuar. “En ese me fue mejor, me salió más lindo y también pude pasar”, indicó. A partir de esa instancia comenzaron las eliminaciones y los participantes con menor puntuación quedaron fuera del programa.

Los consejos del jurado y el pase a semifinales

En los cuartos de final, Lorenzo interpretó “El latido de mi corazón”, canción perteneciente a la película Coco. Para esa presentación puso en práctica algunas de las recomendaciones que había recibido durante las etapas anteriores, principalmente relacionadas con su presencia y desenvolvimiento sobre el escenario.

“Me acuerdo que uno de los jurados, que se llama Joaquín Levinton me había dicho que en la primera etapa que me disperse más por el escenario, que baile más o esas cosas así. Apliqué todas esas cosas que me fueron diciendo a través a través de todas estas etapas”, señaló.

La evolución le permitió avanzar hasta las semifinales, donde eligió una canción especialmente significativa para él: “Cómo te extraño”, de Abel Pintos. “Esa también fue una de las mejores presentaciones. Se ve que los temas de Abel me va súper bien”, expresó. Aquella interpretación también generó una fuerte reacción entre los integrantes del jurado.

Una actuación que emocionó a Natalie Pérez

“Ahí me fue excelente porque también hice llorar a Natalie Pérez y me dijeron cosas lindas más, muy similar a la primera etapa”, recordó Lorenzo sobre una de las actuaciones que más disfrutó durante su paso por el ciclo televisivo.

La siguiente instancia fue la prefinal. Allí interpretó “Azul”, de Cristian Castro. Debido a la cantidad de concursantes que habían avanzado y sido rescatados en etapas anteriores, la producción incorporó una ronda adicional para determinar quiénes serían los ocho finalistas.

Finalmente, Lorenzo no consiguió ingresar en ese grupo, pero terminó ubicado entre los mejores 18 participantes. “Es algo increíble que todavía no lo puedo creer porque pensaba que iba a perder en la segunda porque también yo veía que había mucho nivel”, reconoció.

De los nervios a disfrutar del escenario

El adolescente también contó cómo cambió su actitud a medida que avanzaba en la competencia. Las primeras presentaciones estuvieron atravesadas por los nervios que implicaba cantar ante figuras reconocidas de la música y el espectáculo.

“La verdad que en las primeras etapas estaba súper nervioso porque era mi primera vez cantando frente a cuatro artistas famosos”, manifestó. Sin embargo, con el paso de las rondas logró adquirir confianza y comenzó a vivir las actuaciones de otra manera.

Su admiración por Abel Pintos y una historia familiar ligada a la música

Lorenzo explicó que eligió personalmente “Cómo te extraño” porque se trataba de una canción que conocía desde hacía varios años. “Es una canción súper linda, súper nostálgica y bien explosiva”, sostuvo.

El joven reconoció además su admiración por Abel Pintos y, consultado sobre la posibilidad de alcanzar algún día un recorrido artístico semejante, respondió: “Ojalá que sí”.

Su vínculo con la música comenzó dentro de su propia familia. “Mi mamá y mi papá cantan y aprendí ya desde desde más chico a cantar”, explicó. También contó que durante su infancia tocaba la batería, aunque progresivamente fue concentrándose en desarrollar su faceta como cantante.

El futuro de Lorenzo Fiorotto

Con apenas 13 años, Lorenzo también comenzó a experimentar con la composición. “A veces me pongo así a escribir a mi perro, por ejemplo”, reveló.

Además, destacó el acompañamiento recibido durante su paso por la competencia nacional. “La verdad que me han apoyado todos los gualeguaychenses y también mi familia”, agradeció.

Para cerrar su participación en Elonce, Lorenzo volvió a la canción que había marcado uno de los puntos más altos de su recorrido y cantó un fragmento de “Cómo te extraño”. Su paso por “Es mi sueño” terminó antes de la final, pero le permitió ubicarse entre los 18 mejores del certamen y sumar una experiencia nacional a una carrera artística que recién comienza.