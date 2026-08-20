Dos apostadores de Paraná y Viale ganaron más de $11 millones en el Quini 6

Dos apostadores de Entre Ríos ganaron más de 11 millones de pesos cada uno en el Quini 6 durante el sorteo realizado este miércoles. Los afortunados acertaron cinco números de la modalidad Siempre Sale y realizaron sus jugadas en agencias de Paraná y Viale.

Según la información brindada desde el IAFAS a Elonce, los tickets ganadores fueron confeccionados en la Agencia Nº 608 de Paraná y en la Agencia Nº 222 de Viale. Cada apostador obtuvo exactamente $11.676.992,40, al compartir el pozo del Siempre Sale con otros 28 ganadores de distintos puntos del país.

En tanto, ninguno de los apostadores logró quedarse con los importantes pozos de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha.

Los números del sorteo del Quini 6

En la modalidad Tradicional fueron sorteados los números 10-17-01-25-02-06. No hubo apostadores con los seis aciertos y, como consecuencia, el pozo quedó vacante. Para el próximo domingo habrá $1.100.000.000 en juego.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 12-10-03-26-33-16. Tampoco se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el próximo sorteo contará con un pozo de $1.100.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los números 29-24-12-02-40-14. El premio mayor también quedó vacante y acumuló un pozo que llegará a $4.324.127.587 para el sorteo del domingo.

Finalmente, en el Pozo Extra se registraron 961 apuestas ganadoras con seis aciertos. Cada una recibió un premio de $208.116,55.

Con los principales premios nuevamente vacantes, la expectativa queda puesta en el próximo sorteo del Quini 6, donde habrá aproximadamente $8.000 millones en juego. Elonce.com