Ruta 14: inspeccionaron una camioneta y hallaron fármacos sin documentación legal

Un control vehicular realizado durante la tarde del miércoles sobre la Ruta 14 permitió descubrir un cargamento de productos farmacéuticos trasladados sin la documentación correspondiente. Una mujer y un hombre quedaron supeditados a una causa federal.

El procedimiento se desarrolló a la altura del kilómetro 972, donde se encontraban desplegados efectivos de la Sección Seguridad Vial San Vicente, dependiente del Escuadrón 49 de Gendarmería Nacional.

Los agentes detuvieron la marcha de una camioneta procedente de la República del Paraguay que tenía como destino la ciudad misionera de El Soberbio. Al inspeccionar el rodado, observaron una importante cantidad de medicamentos.

Encontraron anabólicos y adelgazantes

Los ocupantes no presentaron documentación que autorizara el ingreso y traslado de los productos. Ante esta situación, los gendarmes profundizaron la revisión del cargamento en presencia de testigos.

El recuento permitió constatar la existencia de 100 frascos, 136 ampollas y 500 pastillas. De acuerdo con la información oficial, se trataba de diferentes productos anabólicos y adelgazantes.

Los elementos quedaron preservados mientras los uniformados se comunicaban con las autoridades judiciales. El control se produjo durante un operativo preventivo sobre este tramo de la Ruta 14.

Secuestraron la camioneta y dos celulares

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá fueron informados sobre el hallazgo. Las autoridades dispusieron el secuestro de la totalidad de los medicamentos para determinar su procedencia y destino.

La medida también alcanzó a la camioneta utilizada para el traslado y a dos teléfonos celulares. Los elementos serán sometidos a las pericias correspondientes dentro de la investigación.

Los dos ocupantes recuperaron la libertad, aunque quedaron supeditados a la causa. Las actuaciones fueron iniciadas por presuntas infracciones al Código Aduanero y a la Ley 16.463 de Medicamentos.