Secuestraron un cargamento de droga en el río Paraná valuado en más de 2.100 millones de pesos

La Prefectura Naval Argentina secuestró más de 573 kilos de marihuana durante un patrullaje sobre el río Paraná, en la localidad misionera de Puerto Iguazú. El valor del cargamento fue estimado en 2.165 millones de pesos.

El procedimiento se desarrolló en la zona conocida como Basural Viejo, a la altura del kilómetro 1922,5. Los efectivos realizaban tareas de vigilancia fluvial a bordo de una embarcación cuando detectaron movimientos sospechosos.

Desde la distancia, los prefectos observaron una lancha cuyos ocupantes descargaban varios bultos sobre la costa argentina. Luego de dejar los paquetes, la embarcación regresó rápidamente hacia a Paraguay.

El hallazgo en la costa del río Paraná

Ante la situación, el personal de Prefectura se dirigió hacia el lugar donde se había producido la descarga. Al llegar, los agentes encontraron once bultos cerrados que despedían un olor intenso.

Los paquetes habían quedado abandonados en un sector costero próximo al río Paraná. No se informó sobre personas detenidas durante el procedimiento ni sobre nuevas persecuciones en el agua.

Los efectivos aseguraron la zona y trasladaron los elementos encontrados para realizar las pruebas correspondientes. Los análisis confirmaron que el contenido era cannabis sativa.

Más de media tonelada de marihuana

El cargamento estaba dividido en once grandes fardos que contenían un total de 690 panes. Al realizar el pesaje, se determinó que la droga superaba los 573 kilogramos.

Según la información difundida oficialmente por Prefectura Naval Argentina, la marihuana incautada tiene un valor de mercado estimado en 2.165 millones de pesos.

La totalidad de la sustancia quedó secuestrada y a disposición de las autoridades judiciales. También se incorporaron a la causa los registros y las actuaciones realizadas por los agentes durante el operativo.