Escondían dosis de cocaína y marihuana en un peluche: dos personas fueron detenidas

Una investigación por presunto narcomenudeo derivó en un allanamiento realizado durante la tarde del martes en una vivienda de Concordia. El operativo permitió secuestrar drogas, dinero en efectivo y diferentes elementos que quedaron incorporados a la causa judicial.

El procedimiento se desarrolló entre las 18:30 y las 20:52 en un domicilio ubicado sobre calle España, a pocos metros de su intersección con Larocca. La medida estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas Concordia, que contó con la colaboración táctica de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental.

Durante la requisa, los agentes encontraron envoltorios con marihuana y clorhidrato de cocaína fraccionados en dosis que, de acuerdo con la información oficial, estaban preparados para su comercialización. Parte de las sustancias había sido ocultada dentro de un peluche para intentar disimular su presencia.

Secuestraron dinero y otros elementos

Además de las sustancias, el personal interviniente secuestró una suma superior a los 130.000 pesos en efectivo. Los investigadores sospechan que el dinero estaría relacionado con la presunta comercialización de estupefacientes investigada en el domicilio.

También fueron incautados otros elementos considerados de interés para el avance de las actuaciones, aunque no se brindaron precisiones sobre sus características. Todo el material quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para continuar con las pericias correspondientes.

En la vivienda fueron identificadas cinco personas. Tras las diligencias efectuadas, un hombre y una mujer quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su posible participación en la venta minorista de drogas.

La intervención judicial

El allanamiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Concordia, a cargo del juez Mauricio Javier Guerrero. En la causa también intervino la Fiscalía en turno, en el marco de una supuesta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.

Según lo informado por la División Drogas Peligrosas, el procedimiento fue el resultado de una investigación previa desarrollada por sus efectivos. Los datos obtenidos durante ese trabajo permitieron solicitar la medida judicial y avanzar sobre la vivienda señalada.

La utilización de un peluche como escondite quedó entre los principales elementos detectados durante la requisa. La cocaína y la marihuana secuestradas serán analizadas y pesadas dentro de las actuaciones, mientras los dos detenidos aguardan las próximas disposiciones judiciales.