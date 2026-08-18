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Policiales Intervino la División Drogas Peligrosas

Detuvieron a una mujer que intentó ingresar droga en su cuerpo durante visita al penal de Victoria

Una mujer de 42 años fue detenida por intentar ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5 durante una visita a un interno condenado. La droga fue detectada durante una requisa y quedó a disposición de la Justicia.

18 de Agosto de 2026
Detenida por intentar ingresar marihuana a una unidad penal.
Detenida por intentar ingresar marihuana a una unidad penal. Foto: (PER).

Una mujer de 42 años fue detenida por intentar ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5 durante una visita a un interno condenado. La droga fue detectada durante una requisa y quedó a disposición de la Justicia.

Una mujer fue detenida por intentar ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5 de Victoria, durante el horario de visitas. El procedimiento se realizó este martes, alrededor de las 8:55, cuando personal penitenciario requisó a la visitante.

 

Según se informó, se trató de una mujer de 42 años, domiciliada en Gualeguay, que había concurrido al establecimiento carcelario para visitar a un interno condenado. Durante el control, los agentes advirtieron que llevaba una sustancia oculta en su cuerpo.

 

Ante la situación, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que secuestró un envoltorio de nylon con una sustancia vegetal compactada. El análisis realizado posteriormente dio resultado positivo para marihuana.

 

La mujer quedó detenida

 

Tras comunicar el procedimiento a la Fiscalía en turno, se dispuso la inmediata detención de la mujer. Además, los investigadores secuestraron su teléfono celular como parte de las actuaciones.

 

La detenida fue trasladada y alojada en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, donde quedó a disposición de la magistratura interviniente.

La causa fue iniciada por una supuesta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566, vinculada al narcomenudeo.

Temas:

Victoria marihuana droga penal
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