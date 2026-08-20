Fuerte choque entre camiones en Santa Fe: uno volcó y perdió parte de la carga

Un fuerte accidente entre dos camiones se registró durante la madrugada de este jueves en la Circunvalación Oeste de Santa Fe. Uno de los vehículos terminó volcado fuera de la calzada y perdió parte del cargamento de insecticidas que transportaba.

El siniestro ocurrió entre las 2 y las 3 en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 70 y la salida hacia Candioti y Recreo. Por causas que todavía deben establecerse, el camionero perdió el control del rodado y atravesó el guardarraíl.

El vehículo, procedente de la provincia de Córdoba, quedó completamente volcado sobre uno de sus laterales. La cabina terminó debajo del nivel de la banquina y permanecía en el sector durante la mañana a la espera de ser retirada.

El conductor resultó ileso

Pese a las características del vuelco, el transportista no sufrió heridas y se encontraba fuera de peligro. Compañeros de trabajo llegaron posteriormente hasta el lugar para acompañarlo y colaborar con las diligencias.

Un segundo camión también estuvo involucrado y había quedado detenido sobre la carpeta asfáltica. Ese vehículo pudo ser retirado luego del accidente, mientras el rodado volcado continuaba junto a la banquina.

Personal de Gendarmería Nacional señalizó el sector con conos y organizó la circulación. Además, se analizaba cómo efectuar la remoción del camión sin generar nuevos riesgos sobre la Circunvalación Oeste.

Pidieron circular con precaución

El tránsito permanecía habilitado en ambos sentidos, aunque con circulación reducida cerca del lugar del vuelco. Las autoridades solicitaron disminuir la velocidad debido a la presencia de personas y vehículos trabajando en la banquina.

La recomendación cobró mayor importancia por las lluvias registradas durante la mañana en Santa Fe. El agua redujo la visibilidad y modificó las condiciones de adherencia sobre la calzada.

El tramo donde ocurrió el accidente posee aproximadamente ocho kilómetros de circulación en ambos sentidos y cuenta con pocos espacios habilitados para sobrepasos. Por ese motivo, pidieron extremar las precauciones hasta que concluyan las tareas de remoción.