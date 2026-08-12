“Pensamos lo peor”, confesó camionero tras el impactante choque sobre Ruta 14

Gerardo Barreto, uno de los camioneros involucrados en el impactante choque entre camiones en Ruta 14, relató los dramáticos momentos posteriores al siniestro ocurrido este martes de madrugada, a la altura del kilómetro 11, en la zona de Ceibas. El otro conductor resultó herido y fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Barreto manejaba un camión que transportaba postes de madera cuando fue impactado desde atrás por otro transporte de carga. La violencia de la colisión provocó importantes daños y, al observar el estado de la otra cabina, temieron que el desenlace fuera fatal.

“Yo venía aproximadamente a 70 kilómetros por hora. Escuché una explosión y supuse que había reventado algún neumático. El camión se ladeó hacia un costado, se cortaron todas las luces y no vi más nada”, recordó, según publicó El Día.

Gerardo Barreto, camionero (foto El Día)

“No encontrábamos al camionero”

Ante la situación, Barreto intentó sacar su vehículo de la calzada. “Volanteé al costado de la ruta y el camión se detuvo. No se veía nada, se apagaron todas las luces”, explicó sobre los primeros segundos después del impacto.

Una vez que pudo descender, comenzó a dimensionar lo ocurrido. A unos 150 metros observó una figura sobre la ruta y advirtió los importantes daños que había sufrido el otro transporte.

“Pensamos lo peor por el estado en que estaba la unidad. No encontrábamos al camionero”, relató. La búsqueda continuó hasta que, unos 100 metros más adelante, observaron una luz y encontraron al conductor, quien había conseguido salir del vehículo por sus propios medios.

El otro conductor logró salir del camión

“Estaba descalzo y sangraba de una mano. Nos ofrecimos a hacerle un torniquete, pero no quiso”, contó Barreto. Posteriormente, el hombre recibió asistencia y fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El herido tiene 34 años, es oriundo de Misiones y había presentado golpes en la cabeza y una mano, además de un corte en el labio. Permanecía bajo atención médica tras el siniestro.

Barreto insistió en que el estado del vehículo hizo pensar inicialmente que el accidente había tenido consecuencias fatales. “Por el estado de la cabina, era imposible que alguien resultara vivo”, expresó.

Choque de camiones en la autopista 14 (foto Bomberos Voluntarios de Ceibas)

El cansancio y el riesgo del “sueño blanco”

Al referirse a las posibles situaciones que enfrentan los transportistas durante los viajes, Barreto puso el foco en la fatiga y las extensas jornadas al volante. No obstante, las causas concretas del accidente continuaban bajo investigación.

“La ruta es difícil para nosotros. Hay gente que viene desde grandes distancias y con horarios de llegada taxativos y pocas horas de descanso, que hacen que se sobrecargue el cuerpo”, sostuvo.

En ese contexto, mencionó el denominado “sueño blanco”, expresión utilizada por camioneros para describir episodios asociados al cansancio extremo durante la conducción. “Te atrapa el sueño blanco y no sabés qué sucede”, afirmó.

Las autoridades continuaban con las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo la colisión entre los dos camiones.