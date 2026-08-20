Concordia: una compra con cheques robados terminó con mercadería recuperada y un detenido

Una denuncia por una presunta estafa con cheques robados derivó en una serie de procedimientos realizados en Concordia. La investigación permitió recuperar puertas, ventanas y otros materiales, además de localizar los vehículos que habrían sido utilizados para transportar la mercadería.

El caso comenzó cuando un comerciante dedicado a la venta de aberturas denunció que el 26 de junio había concretado una operación por una importante cantidad de puertas y ventanas de aluminio. Los productos fueron retirados en tres oportunidades mediante diferentes fletes.

Los responsables abonaron la compra con cheques que posteriormente fueron constatados como denunciados por robo. A partir de esa situación, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal comenzó a reconstruir el recorrido de los materiales.

Las cámaras permitieron localizar los vehículos

Los investigadores revisaron registros de la Sala de Monitoreo e identificaron las camionetas utilizadas para retirar las aberturas. Luego establecieron quiénes eran sus propietarios y localizaron distintos domicilios relacionados con la causa.

Con esa información, durante el miércoles 19 de agosto se realizaron tres allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en diferentes sectores de Concordia. Los operativos se concentraron en inmediaciones de República Argentina, bulevar Yuquerí, Yamandú Rodríguez, Isthilart, República Argentina Norte y calle 58.

En los lugares fueron secuestrados 10 teléfonos celulares, una camioneta Chevrolet blanca y una Ford F-100 del mismo color. También recuperaron nueve puertas placa y cuatro ventanas de aluminio que podrían estar relacionadas con la operación denunciada.

Encontraron armas y detuvieron a un hombre

Durante las inspecciones también localizaron un revólver calibre .38 con la numeración de serie no visible, una carabina calibre .22 y cartuchos de distintos calibres. Los elementos quedaron incorporados a las actuaciones.

Por disposición de la fiscal Julia Rivoira, un hombre quedó detenido por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. La medida se relaciona con el armamento encontrado y no implica, por el momento, una condena por la presunta estafa investigada.

Además, fueron puestos bajo resguardo paquetes de telgopor, machimbre de PVC, perfiles de chapa, uniones y molduras. La procedencia de esos materiales todavía deberá ser establecida y los elementos fueron trasladados al Galpón La Arrocera.

Recuperaron más aberturas en otra vivienda

Las tareas posteriores permitieron localizar otro domicilio situado cerca de calle 53 Oeste y De los Viñedos. Allí, el propietario entregó voluntariamente puertas, ventanas, ventanales, un ventiluz y escuadras de aluminio.

El hombre manifestó que los objetos habían sido dejados por un amigo para su resguardo. Los investigadores deberán determinar si esos elementos forman parte de la mercadería obtenida mediante los cheques denunciados como robados.

Toda la documentación y los objetos secuestrados quedaron a disposición de la fiscal Rivoira. La investigación continúa para reconstruir la maniobra, establecer la procedencia del resto de los materiales y determinar las responsabilidades de las personas vinculadas al caso en Concordia.