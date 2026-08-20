El arroyo Villaguay alcanzó los siete metros y Defensa Civil mantiene el monitoreo

El arroyo Villaguay alcanzó los siete metros durante la mañana de este jueves, luego de registrar un incremento de aproximadamente 1,10 metros durante la noche y la madrugada. Ante la situación, Defensa Civil mantuvo un monitoreo permanente del curso de agua y realizó recorridas por distintos sectores de la ciudad.

Según el informe difundido por el organismo municipal, entre las 22 del miércoles y las 7 de este jueves el arroyo experimentó un crecimiento promedio cercano a los 20 centímetros cada dos horas. Pese al incremento acumulado, se indicó que el nivel continuaba subiendo de manera lenta.

En cuanto a las precipitaciones, hasta las 7 de la mañana se habían acumulado 19 milímetros de lluvia. Los equipos de emergencia permanecían atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a su eventual incidencia sobre el comportamiento del arroyo.

Defensa Civil mantiene recorridas preventivas

Desde Defensa Civil señalaron que durante toda la noche y la madrugada se realizaron controles tanto sobre el arroyo Villaguay como en diferentes zonas de la planta urbana, con el objetivo de seguir de cerca cualquier cambio que pudiera requerir intervención.

En relación con las condiciones de circulación, el organismo informó que el sector destinado al tránsito pesado permanecía transitable durante la mañana de este jueves.

Los equipos de Defensa Civil continuarán con las recorridas y el monitoreo permanente del arroyo y de distintos puntos de la ciudad. Asimismo, indicaron que se comunicarán nuevas novedades en caso de registrarse modificaciones significativas en la situación.