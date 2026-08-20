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Prefectura abrió las inscripciones para técnicos: las profesiones requeridas

Prefectura Naval Argentina abrió las inscripciones para técnicos que ingresarán a la Fuerza como suboficiales del Cuerpo Auxiliar. El llamado es para distintas especialidades, que se desempeñarán en diversos puntos del país.

20 de Agosto de 2026
Prefectura abrió las incripciones para técnicos
Prefectura abrió las incripciones para técnicos

Prefectura Naval Argentina abrió las inscripciones para técnicos que ingresarán a la Fuerza como suboficiales del Cuerpo Auxiliar. El llamado es para distintas especialidades, que se desempeñarán en diversos puntos del país.

La Prefectura Naval Argentina comenzó las inscripciones, de manera 100% online, para técnicos y especialistas en distintas áreas, que deseen ingresar a la Fuerza como suboficiales, con estado policial, del Cuerpo Auxiliar.

 

Los postulantes que resulten seleccionados ingresarán a la Autoridad Marítima nacional en los grados de cabo primero, cabo segundo o marinero, de acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento del concurso.

 

Podrán inscribirse ciudadanos argentinos nativos o por opción (requiere tener padre o madre argentino nativo, excluyendo a los naturalizados); que tengan entre 18 y 28 años (cumplidos a la fecha de apertura de inscripciones) y que no hayan sido dados de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los Institutos de Formación de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.

 

Además, los interesados deben poseer título habilitante; superar las pruebas de capacitación y/o idoneidad establecidas en la reglamentación para la incorporación y reunir las condiciones psicofísicas.

 

El concurso es para cubrir vacantes en diferentes puntos del país, mientras que las profesiones requeridas van desde enfermeros profesionales, asistentes dentales, técnicos en distintas especialidades, maestro mayor de obras, entre otras.

 

Se podrá realizar la inscripción y consultar las vacantes, requisitos, documentación necesaria, etapas de selección, programas de examen y las fechas previstas en el siguiente link:

https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/educacion/concurso-personal-subalterno-cuerpo-auxiliar-ano-2026

Temas:

Prefectura Naval Argentina inscripciones fechas postulantes requisitos
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