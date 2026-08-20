El IAPSER lanzó su campaña "Agro 2026-2027"

REDACCIÓN ELONCE
La aseguradora presentó herramientas destinadas a proteger al sector agropecuario frente a eventos climáticos. Su presidenta, Miriam Clerici, destacó a Elonce el crecimiento de las hectáreas aseguradas, mientras que un especialista anticipó un escenario de abundantes lluvias.
IAPSER Seguros presentó su campaña Agro 2026-2027, una propuesta destinada a ampliar la cobertura del sector agropecuario frente a los riesgos asociados principalmente a eventos climáticos. Durante el lanzamiento realizado en Mirador TEC, la presidenta de la compañía, Miriam Clerici, adelantó a Elonce la incorporación de nuevas herramientas y destacó que las hectáreas aseguradas crecieron más de un 217%.
La jornada reunió a productores, representantes del sector asegurador y especialistas, con charlas sobre comercialización, tecnología y perspectivas climáticas. En ese contexto, uno de los ejes estuvo puesto en la posibilidad de que durante la próxima campaña se desarrolle un fenómeno de El Niño particularmente intenso, con mayores precipitaciones en el Litoral.
Clerici explicó que la intención de la aseguradora era profundizar el acompañamiento a quienes desarrollan actividades productivas. “El sector agropecuario es fundamental. Creemos que tenemos que trabajar en el seguro y seguir trabajando para acompañar al productor, porque realmente el productor, ante las inclemencias como las que estamos viviendo, necesita no sólo que las compañías actuemos en el siniestro, sino que tratemos de prevenir y estar presentes de antemano para que realmente estén más seguros, tranquilos y acompañados en su producción”, expresó.
Un nuevo seguro multirriesgo para el maíz
La presidenta de IAPSER señaló que uno de los principales desafíos estaba relacionado con la creciente exposición de la actividad agropecuaria a fenómenos meteorológicos severos. Además de la tradicional cobertura contra granizo, anticipó la presentación de una nueva herramienta para los productores de maíz.
“Lo que es el granizo, si bien es un seguro tradicional y para nosotros muy importante porque venimos creciendo fuertemente en los últimos años, vamos a acompañarlo mañana con un lanzamiento de un seguro que es un programa Escudo Maíz, que es un programa multirriesgo realmente nuevo a nivel país”, explicó Clerici.
Según detalló, la propuesta fue desarrollada conjuntamente con el Ministerio de Producción y el Gobierno provincial y busca ofrecer respaldo ante situaciones que puedan comprometer una campaña. “Le va a dar la seguridad al productor que muchos meses de trabajo no van a estar al azar quizás y sin control de un exceso hídrico o de una helada, sino que va a poder continuar con la inversión que hizo, no se va a endeudar, no se va a comprometer y podrá continuar con su producción”, sostuvo.
IAPSER destacó un crecimiento superior al 217%
Durante la presentación también se informó sobre la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a agilizar distintas instancias de contratación y respuesta ante los siniestros.
“Hemos incrementado todo lo que son procesos tecnológicos, hemos incorporado tecnología de punta a punta, o sea hacerle más fácil al productor para que pueda vender el seguro desde que se asegura hasta el siniestro”, explicó Clerici.
La titular de la aseguradora destacó, además, el crecimiento registrado durante las últimas campañas. “Estamos muy contentos porque de hace dos años hacia acá hemos crecido sostenidamente, lo queremos hacer de manera seria, de manera sostenida y sustentable. Hemos crecido más del 217% en hectáreas aseguradas en esta campaña y en la próxima campaña apostamos a crecer y triplicar este proceso”, afirmó.
En ese sentido, Clerici consideró fundamental el trabajo de productores y de la red comercial para extender las coberturas. “Sin nuestra red comercial es muy difícil ser visibles en toda la provincia, en todo el país, y estamos convencidos de que IAPSER va a seguir creciendo a gran escala en el sector agropecuario”, manifestó.
“El seguro vende una promesa”
La presidenta de IAPSER también hizo referencia a la confianza como uno de los aspectos centrales de la actividad aseguradora, particularmente cuando se trata de producciones expuestas a riesgos meteorológicos.
“El seguro lo que vende es un intangible, una promesa, entonces tenemos que estar para que realmente crean y confíen en nosotros”, remarcó.
Sobre las actividades desarrolladas durante la jornada, explicó que se habían programado exposiciones técnicas y comerciales. “Queremos es que el productor se vaya con las herramientas y con las novedades; además de las tecnologías que incorporamos”, señaló.
Advierten por un fenómeno de El Niño muy intenso
Otro de los disertantes fue Juan Philippe, quien presentó una exposición sobre clima y herramientas para la toma de decisiones. El especialista explicó que su presentación tenía dos componentes: las perspectivas meteorológicas para la campaña y la aplicación de tecnología para gestionar el riesgo agrícola.
“La charla tiene dos componentes, una que es sobre las tendencias climáticas que sabemos todos que hay un El Niño que se está desarrollando y contar un poco sobre lo que se podría venir durante esta campaña y el otra componente es la tecnología”, explicó.
En ese contexto, mencionó la plataforma Climavista, utilizada para aportar información a productores asesores de seguros, compañías y tasadores. Según explicó, la tecnología busca colaborar en la administración del riesgo durante las distintas etapas de una póliza agrícola.
Qué podría ocurrir con las lluvias en el Litoral
Consultado sobre la intensidad prevista para el fenómeno de El Niño, al que durante la entrevista hizo referencia como “Godzilla”, el especialista sostuvo: “Lo que puedo adelantar es que lo que se prevé es que es el más fuerte observado en los últimos 40, casi 45 años”.
Philippe aclaró que esa intensidad correspondía a la amplitud del fenómeno en el Pacífico y explicó que las alteraciones producidas allí podían repercutir sobre los regímenes de precipitaciones en distintas partes del planeta.
En la parte de Sudamérica “lo que se prevé son bastantes lluvias en toda la zona de Brasil, Uruguay, todo el litoral y parte de la provincia de Buenos Aires y toda esta zona”, anticipó.
Los meses con mayor cantidad de precipitaciones
Según el especialista, el período central del fenómeno se concentraría durante el final de la primavera y el comienzo del verano. “Básicamente el periodo central va a ser noviembre, diciembre, enero, que sería el de mayor cantidad de lluvia”, indicó.
Sin embargo, aclaró que las consecuencias dependerán de las características particulares de cada región y, especialmente, de los suelos. Una mayor disponibilidad de agua podría favorecer determinados cultivos en campos con capacidad adecuada de drenaje, mientras que representaría un riesgo en terrenos bajos o propensos al anegamiento.
“Con mayor lluvia, si hay un buen drenaje, no hay riesgo que se acumule demasiado. Entonces en ciertas zonas puede ser positivo en el sentido de tener mejores rendimientos porque no habrá faltante de lluvia. En campos con más bajos o con más riesgo de anegamiento sí puede ser más problemático”, detalló.
La campaña Agro 2026-2027 de IAPSER quedó así presentada bajo dos ejes principales: la ampliación de las herramientas de cobertura para los productores y la utilización de información climática y tecnología para anticipar riesgos. La jornada incluyó además distintas exposiciones, entre ellas la participación de Leonardo Ponzio, el ex jugador de River, para compartir su experiencia como productor agropecuario. Elonce.com