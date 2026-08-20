Encontraron el cuerpo calcinado de una influencer en un viñedo en Francia

La Justicia francesa confirmó la identidad de la joven hallada muerta y parcialmente calcinada en un viñedo de Saint-Gilles, en el sur de Francia. Se trata de Sonia Bellina, una influencer de 29 años con una importante presencia en redes sociales, cuyo cuerpo había sido encontrado el pasado 12 de agosto por un trabajador agrícola.

La confirmación se produjo a través de un análisis de ADN, según informó Cécile Gensac, fiscal de Nîmes. Desde los primeros días de la investigación, los elementos reunidos indicaban con una alta probabilidad que la víctima era Bellina, aunque restaba la identificación formal.

El cadáver fue localizado desnudo entre las viñas y presentaba quemaduras parciales. La investigación quedó orientada hacia la hipótesis de un homicidio deliberado y premeditado, mientras dos hombres permanecen bajo custodia por su posible vinculación con el hecho.

Quién era Sonia Bellina

La influencer tenía más de 250.000 seguidores en su cuenta principal de TikTok, donde publicaba contenidos relacionados con baile, moda, karaoke y playback, además de realizar transmisiones en vivo. También administraba otro perfil con unos 120.000 seguidores y contaba con alrededor de 13.000 en Instagram.

Bellina residía habitualmente entre París y Nîmes y viajaba con frecuencia al departamento de Gard, donde vive parte de su familia. El próximo 30 de septiembre hubiera cumplido 30 años.

De acuerdo con el testimonio de su hermana mayor recogido por el diario francés Midi Libre, la última vez que la vio con vida fue el 10 de agosto. Sonia le había comentado que tenía previsto encontrarse con una persona entre el 11 y el 12 de ese mes. Ante la imposibilidad de comunicarse con ella, la familia denunció su desaparición el 11 de agosto.

Dos sospechosos permanecen detenidos

Un día después de la denuncia, el cuerpo fue encontrado en el viñedo. En el marco de las actuaciones, la Fiscalía de Nîmes confirmó la detención de dos hombres, aunque todavía intenta determinar si su eventual intervención en el crimen fue directa o indirecta.

Uno de los sospechosos sería la última persona que mantuvo contacto con la influencer y posee antecedentes por delitos relacionados con violencia y tenencia de armas. Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre la relación que mantenía con Bellina ni sobre un posible móvil.

El abogado de la familia, Mourad Battikh, calificó el crimen como de una extrema brutalidad y reclamó respuestas para los familiares de la víctima. También denunció que, luego de conocerse la muerte, Bellina fue blanco de insultos, burlas, difamaciones y otras expresiones de odio a través de las redes sociales.

Los investigadores avanzan con las declaraciones de los detenidos y con el análisis de las pruebas obtenidas en el lugar donde apareció el cuerpo. La Fiscalía mantiene abierta la causa mientras busca reconstruir las últimas horas de la joven y establecer qué ocurrió antes de su muerte.