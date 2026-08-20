Un camión cargado con verduras se incendió en plena ruta entrerriana

El transporte provenía de Corrientes y llevaba un cargamento de papas hacia Buenos Aires cuando las llamas afectaron la cabina mientras circulaba por la Ruta 12.
Un camión cargado con verduras se incendió este jueves por la mañana sobre la Ruta Nacional 12, cuando atravesaba el puente Pellegrini sobre el río Gualeguay. Las llamas consumieron gran parte de la cabina y obligaron a interrumpir completamente el tránsito mientras trabajaban los Bomberos Voluntarios.
El transporte provenía de la provincia de Corrientes y trasladaba un cargamento de papas con destino a Buenos Aires. El incendio se inició en la parte delantera del vehículo cuando el camionero circulaba por el puente ubicado en uno de los accesos a Gualeguay.
El fuego pudo ser controlado antes de que alcanzara la mayor parte de la carga. Pese a la magnitud de las llamas y los importantes daños materiales ocasionados en el transporte, no se registraron personas lesionadas.
El camionero advirtió humo y detuvo la marcha
De acuerdo con los primeros datos conocidos, el conductor detectó que salía humo de la zona delantera del camión y decidió detener inmediatamente la marcha. El foco ígneo se habría iniciado debajo del sector del motor y rápidamente se extendió hacia la cabina.
El camionero intentó controlar las llamas por sus propios medios, pero el fuego avanzó rápidamente y terminó afectando la totalidad de la cabina y parte de la carrocería delantera.
Ante la emergencia fueron convocados los Bomberos Voluntarios y tres dotaciones trabajaron para extinguir las llamas. El fuego también alcanzó una parte de la lona del acoplado, aunque la carga de verduras no habría sufrido daños de consideración.
Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció interrumpido en el sector del aliviador Nº5 de la Ruta Nacional 12, aproximadamente a un kilómetro del ingreso al puente desde el sur.