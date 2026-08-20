PAMI actualizó el límite para pedir medicamentos gratis: de cuánto es

El programa de medicamentos de PAMI mantiene durante agosto distintas vías para acceder a remedios con cobertura del 100%. El beneficio incluye tratamientos especiales y afiliados que no pueden afrontar el costo de las prescripciones con los descuentos habituales.

Para solicitar el Subsidio Social, los ingresos mensuales deben ser inferiores a 1,5 veces el haber mínimo previsional. Como la jubilación mínima de agosto es de $419.775,93, el límite general quedó establecido en $629.663,90.

Los ingresos no son el único criterio evaluado. El solicitante tampoco debe tener una cobertura médica prepaga, más de un inmueble, aeronaves, embarcaciones de lujo ni activos societarios que permitan demostrar capacidad económica plena.

Los requisitos patrimoniales de PAMI

El afiliado no podrá ser propietario de un automóvil con menos de 10 años de antigüedad. Esta condición no se aplica cuando la persona solicitante o un integrante de su grupo conviviente posee un Certificado Único de Discapacidad.

En los hogares con un integrante que tenga CUD, el límite de ingresos se eleva a tres jubilaciones mínimas. En agosto, ese valor equivale a $1.259.327,79 mensuales.

La cobertura social está dirigida a quienes no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios. El otorgamiento no es automático: PAMI analiza la situación económica, patrimonial y sanitaria antes de resolver cada solicitud.

Qué tratamientos tienen cobertura total

El organismo sostiene la cobertura del 100% para medicamentos correspondientes a tratamientos especiales. Entre ellos se encuentran los vinculados con diabetes, enfermedades oncológicas y oncohematológicas, hemofilia, VIH, hepatitis B y C y trasplantes.

La medicación asociada a una discapacidad también puede ser cubierta completamente. Para realizar el trámite se requieren el DNI, la credencial, una receta del especialista, la historia clínica, el formulario de pedido por excepción y el CUD.

Los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur están exceptuados de los límites económicos y patrimoniales del Subsidio Social. De todos modos, deben efectuar la solicitud correspondiente para acceder a los medicamentos sin cargo.

Cómo realizar el trámite

La gestión requiere el DNI, la credencial de afiliación y una receta electrónica emitida por un profesional del sistema. La prescripción deberá incluir el diagnóstico o su codificación CIE-10 y, según el caso, podrán solicitarse informes médicos adicionales.

El procedimiento dependerá de la cantidad de remedios pedidos. Para hasta cuatro medicamentos puede iniciarse por internet; las solicitudes de hasta seis quedan sujetas a la evaluación de la Unidad de Gestión Local, mientras que los pedidos superiores son analizados por el Nivel Central.

Quienes superen los límites económicos pueden pedir una reconsideración si el costo de los medicamentos representa el 15% o más de sus ingresos previsionales. PAMI evaluará la situación social y médica antes de decidir, y la gestión podrá efectuarse por internet o presencialmente, sin turno, en una agencia.