Reprogramaron la tradicional peregrinación a Federación: cuándo se realizará

La tradicional peregrinación a Federación fue reprogramada debido a las inclemencias del tiempo y al estado del terreno, según confirmó el Equipo Diocesano de Peregrinos a Pie. La decisión fue comunicada durante la tarde-noche de este miércoles y apunta a preservar las condiciones de seguridad de quienes participan de la actividad.

Desde la organización informaron que la nueva fecha será el sábado 29 de agosto y que se mantendrá el esquema previsto originalmente. La medida alcanza tanto a los peregrinos como a los voluntarios y equipos que acompañan el recorrido.

“Esta decisión tiene como principal objetivo preservar la seguridad y el bienestar de todos los peregrinos, voluntarios y equipos que acompañan esta experiencia de fe”, señalaron desde el Equipo Diocesano al comunicar la reprogramación.

Las condiciones del recorrido fueron determinantes

La posibilidad de modificar la fecha ya había sido anticipada durante la jornada del miércoles por el padre Ramón Galarza, quien explicó que el estado de los sectores por donde se desarrolla la peregrinación dificultaba mantener la programación original. “Es muy probable que haya que reprogramarlo para el otro fin de semana”, había señalado antes de la confirmación oficial.

Entre los factores analizados se encontraron las condiciones del camino, las banquinas y los lugares previstos para instalar los distintos puestos de asistencia. Galarza advirtió que varios sectores se encontraban anegados y que esa situación complicaba la prestación de servicios durante el trayecto hacia Federación.

“Hay varios factores: el camino, las banquinas y los puestos están muy anegadizos. No sabemos cómo podemos hacer los puestos para los baños”, explicó el sacerdote al detallar los inconvenientes que evaluaba el equipo organizador al diario Río Uruguay.

La nueva fecha de la peregrinación

Finalmente, tras analizar el panorama meteorológico y las condiciones del terreno, la organización resolvió trasladar la peregrinación al sábado 29 de agosto. La actividad se realizará con la misma modalidad que había sido establecida para la fecha original.

Desde el Equipo Diocesano destacaron que la suspensión y posterior reprogramación forman parte de las previsiones contempladas para garantizar que el recorrido pueda llevarse adelante de manera segura y con los servicios necesarios para los participantes.

A través del comunicado, además, convocaron a quienes tenían previsto participar de la peregrinación a Federación a mantener la preparación para la nueva fecha. “Invitamos a todos a continuar preparando el corazón y a mantener viva la esperanza de volver a caminar juntos”, expresaron desde la organización.