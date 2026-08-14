Peregrinación a Luján 2026: confirmaron la fecha y los horarios de la tradicional caminata de fe

La Peregrinación a Luján 2026 se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre. Los fieles recorrerán cerca de 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica. La imagen de la Virgen partirá a las 10 y la misa central será el domingo a las 7.
La Peregrinación a Luján 2026 ya tiene fecha y horarios confirmados: la 52ª edición de la tradicional caminata de fe se desarrollará entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre y volverá a reunir a miles de fieles que recorrerán cerca de 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La partida oficial de la imagen peregrina de la Virgen está prevista para las 10 del sábado 3 de octubre, desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers. Desde allí comenzará un recorrido que atravesará distintas localidades del oeste del conurbano bonaerense.
El momento central del encuentro será durante la mañana siguiente. La misa principal se celebrará a las 7 del domingo 4 de octubre frente a la Basílica, donde durante toda la madrugada se concentrarán los peregrinos que hayan completado el extenso trayecto.
Cuándo comienza la Peregrinación a Luján
Aunque la salida de la imagen de la Virgen marcará formalmente el comienzo de la peregrinación a las 10, los participantes no estarán obligados a iniciar la caminata en un único horario. Como sucede tradicionalmente, los fieles se incorporarán progresivamente durante la jornada.
A lo largo de la mañana y buena parte de la tarde partirán grupos pertenecientes a parroquias, movimientos religiosos, instituciones, familias y personas que realizarán el recorrido de manera individual. Cada peregrino podrá adaptar el ritmo de marcha de acuerdo con sus posibilidades físicas y las pausas que necesite.
Por esa razón, los horarios de llegada serán diferentes. Mientras algunos participantes arribarán a Luján durante la madrugada del domingo, otros completarán el trayecto durante las primeras horas de la mañana, cuando tendrá lugar la mayor concentración frente a la Basílica.
El recorrido de casi 60 kilómetros
La edición 2026 mantendrá el trazado tradicional que une el barrio porteño de Liniers con Luján. Se trata de un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros, que demanda varias horas de caminata y constituye uno de los principales desafíos para quienes participan.
Después de dejar el Santuario de San Cayetano, la peregrinación avanzará hacia el oeste y atravesará Morón, Merlo, Moreno, Francisco Álvarez y General Rodríguez, antes de ingresar finalmente a Luján.
A lo largo del trayecto, el flujo de peregrinos irá creciendo con la incorporación de personas en distintos puntos. No todos los participantes realizan necesariamente los 60 kilómetros: algunos eligen comenzar desde localidades intermedias y sumarse a las columnas en función de sus posibilidades.
El lema elegido para la edición 2026
Para la 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján, los organizadores eligieron como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, con el propósito de presentar la caminata como un espacio de encuentro, solidaridad y fraternidad.
La peregrinación reúne cada año a personas que participan por diferentes motivos. Muchos caminan para agradecer, pedir por situaciones personales o familiares y cumplir promesas, mientras otros se suman para compartir una experiencia religiosa y comunitaria.
La convocatoria trasciende a las parroquias del Área Metropolitana de Buenos Aires. A lo largo de las décadas se incorporaron contingentes procedentes de diferentes provincias del país, que viajan especialmente para participar de una de las manifestaciones religiosas populares más convocantes de la Argentina.
Habrá asistencia durante todo el camino
Uno de los aspectos fundamentales de la organización será el dispositivo de asistencia distribuido a lo largo de la ruta. Durante la peregrinación funcionarán puestos de hidratación, atención sanitaria y acompañamiento espiritual para quienes necesiten realizar una pausa o recibir ayuda.
El operativo contará con la colaboración de voluntarios, instituciones y municipios de las jurisdicciones atravesadas por la caminata. En esos espacios habrá agua y primeros auxilios, además de asistencia ante algunos de los problemas físicos más frecuentes durante un recorrido tan prolongado.
Las ampollas en los pies, contracturas musculares, agotamiento y deshidratación figuran entre los inconvenientes habituales. Por ese motivo, se recomienda que los participantes lleguen preparados y administren el esfuerzo durante todo el trayecto, especialmente quienes pretendan realizar el recorrido completo desde Liniers.
Qué recomiendan para realizar la peregrinación
Entre las principales recomendaciones se encuentra utilizar calzado cómodo y previamente amoldado. Estrenar zapatillas para una caminata de semejante extensión puede incrementar el riesgo de ampollas y lesiones que dificulten continuar el recorrido.
También se aconseja llevar ropa cómoda y contar con abrigo suficiente. Una parte importante de la peregrinación transcurre durante la noche y la madrugada, cuando las temperaturas pueden descender considerablemente respecto de las registradas durante la tarde.
La hidratación y las pausas periódicas serán otros factores importantes. La presencia de puestos de asistencia permitirá reponer líquidos y recibir atención, aunque cada peregrino deberá adecuar la marcha a su condición física y evitar esfuerzos que puedan comprometer su salud.
La llegada y la misa central
A medida que avance la madrugada del domingo 4 de octubre, el movimiento de fieles se concentrará en los últimos kilómetros del recorrido. General Rodríguez será uno de los últimos puntos antes del ingreso definitivo a Luján.
La llegada a la Basílica de Nuestra Señora de Luján representará el final de la caminata para los peregrinos. Muchos de ellos habrán transitado durante toda la tarde, la noche y la madrugada hasta alcanzar el santuario mariano.
La misa central comenzará a las 7 del domingo 4 de octubre frente a la Basílica y constituirá el momento culminante de la 52ª edición. Para entonces, miles de personas estarán congregadas en los alrededores del templo después de completar diferentes tramos de la peregrinación.
Más de cinco décadas de una tradición multitudinaria
La Peregrinación Juvenil a Pie a Luján se convirtió, con el paso de los años, en una de las expresiones de religiosidad popular de mayor convocatoria del país. La continuidad de la caminata durante más de cinco décadas consolidó una tradición que cada año moviliza a fieles de diferentes edades.
Aunque se mantiene la denominación de “juvenil”, actualmente participan familias completas, adultos mayores, grupos parroquiales y personas que recorren el trayecto de manera independiente. La organización del dispositivo de asistencia también creció a la par de la convocatoria.
Así, el sábado 3 de octubre comenzará una nueva Peregrinación a Luján, con la partida oficial a las 10 desde San Cayetano. Después de casi 60 kilómetros y una noche de caminata, el encuentro tendrá su momento central a las 7 del domingo, cuando los peregrinos vuelvan a reunirse frente a la Basílica para celebrar la misa que cerrará la 52ª edición.