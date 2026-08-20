La Competencia Nacional de Robótica tendrá su 17ª edición en Paraná: habrá sumo, fútbol y carreras

La 17ª edición de la Competencia Nacional de Robótica se realizará el sábado 29 de agosto en el Centro Provincial de Convenciones, con la participación de estudiantes, aficionados y equipos provenientes de diferentes provincias. La propuesta, organizada con participación del Grupo de Robótica de la UTN Paraná, incluirá desafíos de sumo, carreras, fútbol y laberinto, con entrada libre y gratuita para el público.

La actividad fue declarada de interés legislativo y volverá a reunir desarrollos tecnológicos construidos durante meses por los participantes. Las finales están previstas desde las 16 y podrán ser presenciadas por quienes quieran acercarse a conocer los robots y observar las competencias.

Alejandro Darchary, profesor e ingeniero responsable de Robótica de la UTN Paraná, brindó detalles a Elonce sobre los preparativos. “Estamos en la 17ª edición de la tradicional competencia que hacen los chicos del Grupo de Robótica y va a ser el próximo sábado 29 en el Centro de Convenciones”, explicó.

Quiénes pueden participar

Una de las características de la competencia es que no está reservada exclusivamente a estudiantes universitarios ni a quienes cursan Ingeniería Electrónica. Las categorías se encuentran abiertas a personas que hayan desarrollado sus propios robots y cumplan con las normas establecidas.

“Puede participar cualquier aficionado, cualquier estudiante de escuela que haya armado un robot y que quiera presentarlo según la normativa de la Liga Nacional de Robótica”, explicó Darchary.

Para esta edición se esperaba la llegada de representantes de diferentes puntos de la región. “Esperamos gente de las distintas sedes de lo que es la región centro del país, que incluye las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y alguna zona del norte de Buenos Aires”, precisó.

Los premios también se fabrican en la UTN

Las distintas categorías tendrán sus correspondientes premiaciones y parte del proceso también involucra el trabajo tecnológico desarrollado dentro de la universidad.

“Hay premios para las distintas categorías y, en este caso, estamos en otro de los laboratorios imprimiendo en impresora 3D dichos premios”, contó el docente durante la recorrida de Elonce por las instalaciones de la UTN.

La organización también busca volver a incorporar a estudiantes secundarios de Paraná. Si bien en ediciones anteriores hubo presencia de escuelas de nivel medio, Darchary indicó que esa participación disminuyó en los últimos años.

“Nosotros siempre esperamos que las escuelas nos acompañen haciendo robots, participando como parte de sus carreras. En los últimos años no ha sucedido; anteriormente sí ocurrió en nuestra historia, así que son bienvenidos y esperamos a todo el que quiera participar”, manifestó.

La competencia también está abierta a aficionados

El encuentro permite la participación de personas que desarrollan la robótica como una actividad independiente, sin necesidad de estar vinculadas formalmente con una institución educativa.

“También se nota mucho en la Liga Nacional la presencia de aficionados. Tal es así que hace unos años, después de mucho tiempo, volvió un graduado que quiso hacer un robot y se presentó a competir”, recordó Darchary.

Por ese motivo, reiteró que la convocatoria excede el ámbito académico. “Cualquier aficionado puede presentarse también dentro de la Liga”, aseguró.

Sumo: una de las principales atracciones

La competencia contará con diferentes modalidades y tamaños de robots. Entre las principales atracciones estará nuevamente el sumo robótico.

“La categoría principal de la Liga y de la competencia es sumo, que tiene cinco submodalidades”, explicó el responsable del área.

Entre ellas estará el sumo tradicional, protagonizado por los robots de mayores dimensiones, además de una modalidad radiocontrolada. También habrá minisumo en sus variantes común y profesional, junto con microsumo, protagonizado por los dispositivos más pequeños.

Robots que alcanzan mayores velocidades

Otra de las categorías tradicionales será la carrera de robots, en la que los dispositivos deben desplazarse de manera autónoma siguiendo un circuito.

“Tenemos la tradicional carrera, que tiene dos categorías: la común y la más profesional, porque tiene turbinas que hacen una especie de efecto suelo, se pegan a la pista y con eso levantan más velocidad”, explicó Darchary.

La tecnología incorporada permite mejorar la adherencia de los robots y aumentar su velocidad, lo que convierte a esa modalidad en una de las más dinámicas para quienes observan la competencia.

Fútbol y robots capaces de resolver laberintos

Entre las disciplinas incorporadas en los últimos años aparece también el fútbol robótico. En esta modalidad, dos equipos se enfrentan con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de goles.

“El otro que empezó hace dos o tres años fue el fútbol, donde dos equipos compiten entre sí para ver qué robots hacen más goles”, indicó.

El programa se completará con el desafío del laberinto, que pondrá a prueba la autonomía de los desarrollos. “Es un robot que tiene que ser totalmente autónomo para resolver y salir del laberinto”, detalló el profesor.

Cuánto tiempo lleva construir un robot

Detrás de los minutos que puede durar cada competencia existe un extenso proceso de diseño, programación, construcción y pruebas. Según Darchary, alcanzar un desarrollo competitivo requiere varios meses.

Paraná será sede de la Competencia Nacional de Robótica

“Un robot lleva varios meses; digamos que por lo menos cuatro meses hasta que se logra competir. Es lo que los chicos han estado trabajando”, explicó.

En el Grupo de Robótica participan estudiantes de distintos momentos de la carrera universitaria. “En general se hace una convocatoria todos los años y en este momento hay chicos de segundo, tercero y cuarto año trabajando”, detalló.