De auxiliar autos a llevar al Papa: la historia de la Ford F-350 de Juan Pablo II en plena Guerra de Malvinas

Una Ford F-350 que originalmente se utilizaba para brindar auxilio mecánico terminó convertida en el papamóvil de Juan Pablo II durante su primera visita a la Argentina, en junio de 1982. La camioneta pertenecía al Automóvil Club Argentino (ACA) y debió ser profundamente modificada para cumplir una función para la cual nunca había sido diseñada.

A diferencia de otros vehículos creados específicamente para trasladar pontífices, aquella unidad había nacido como una herramienta de trabajo. Se trataba de una Ford F-350 modelo 1981 destinada a tareas de asistencia mecánica y auxilio a conductores.

La confirmación de la llegada de Juan Pablo II generó la necesidad de disponer rápidamente de un vehículo que permitiera trasladarlo por Buenos Aires, garantizar condiciones de protección y, al mismo tiempo, mantenerlo visible ante las multitudes que se esperaban en las calles.

Una transformación realizada contrarreloj

La solución fue utilizar una unidad disponible y modificarla. Para concretar el proyecto se retiró el equipamiento que la camioneta tenía en su sector posterior, donde habitualmente transportaba elementos vinculados con las tareas de auxilio.

En ese espacio se construyó una estructura elevada especialmente preparada para Juan Pablo II y sus acompañantes. La adaptación incorporó superficies transparentes para permitir que el pontífice pudiera observar y saludar a las personas durante los recorridos.

De esa manera, la imagen de una gran camioneta blanca con una estructura transparente en su caja terminó convirtiéndose en una de las postales de aquella visita.

Por qué el papamóvil necesitaba mayor protección

Las modificaciones no respondieron únicamente a cuestiones estéticas. La seguridad se había convertido en una preocupación central en los desplazamientos de Juan Pablo II después del atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro.

Aquel ataque modificó las medidas adoptadas durante sus apariciones públicas. Los vehículos utilizados para trasladarlo comenzaron a incorporar mayores niveles de protección, aunque sin eliminar completamente la posibilidad de mantener contacto visual con los fieles.

La adaptación realizada sobre la Ford F-350 buscó combinar precisamente esos elementos: movilidad, visibilidad y protección durante los recorridos del pontífice por Argentina.

La visita en plena Guerra de Malvinas

Juan Pablo II llegó al país el 11 de junio de 1982, cuando Argentina atravesaba los últimos días de la Guerra de Malvinas. Ese contexto convirtió su presencia en un acontecimiento que trascendió ampliamente la dimensión religiosa.

Durante su breve permanencia desarrolló una intensa agenda y participó de encuentros y celebraciones multitudinarias. Miles de personas salieron a las calles para observar el paso del pontífice.

La Ford F-350 fue utilizada en varios de esos desplazamientos. Desde el habitáculo instalado sobre la parte trasera, Juan Pablo II podía permanecer visible y saludar a quienes se congregaban a lo largo del recorrido.

Juan Pablo II volvió al país en 1987

La relación del pontífice con vehículos adaptados en Argentina no terminó con aquella primera visita. Cinco años más tarde, Juan Pablo II regresó al país y nuevamente fueron preparados vehículos especialmente destinados a sus traslados.

En esa segunda oportunidad aparecieron otros modelos vinculados con la industria automotriz argentina, entre ellos un vehículo desarrollado sobre una base de Chevrolet.

Las dos visitas dejaron así una historia particular también desde el punto de vista automotor, con unidades modificadas para responder a las necesidades específicas de los recorridos papales.

De camioneta de auxilio a vehículo histórico

El origen de la Ford utilizada en 1982 constituye uno de los aspectos más particulares de su historia. Antes de transportar a Juan Pablo II, había recorrido caminos con una misión completamente diferente: asistir a conductores y vehículos.

Una circunstancia excepcional hizo que abandonara temporalmente aquella tarea y atravesara una profunda transformación para convertirse en un vehículo ceremonial.

La F-350 no había sido diseñada como papamóvil ni tenía originalmente equipamiento destinado al traslado de una figura de alcance mundial. Sin embargo, la urgencia provocada por la visita permitió darle una función completamente diferente.

La Ford F-350 que quedó en la historia argentina

Con el paso de los años, aquella camioneta dejó de ser recordada simplemente como una unidad de servicio del Automóvil Club Argentino. Las fotografías de Juan Pablo II recorriendo las calles argentinas terminaron otorgándole un lugar particular dentro de la historia automotriz nacional.

La combinación entre su origen cotidiano y la excepcional función que terminó cumpliendo convirtió a la Ford F-350 modelo 1981 en uno de los vehículos más curiosos vinculados con las visitas papales al país.