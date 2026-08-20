Joven de Santa Elena ganó una beca de medicina para formarse en España: sortea una moto para reunir fondos

REDACCIÓN ELONCE
El joven de Santa Elena Gabriel Fernández cursa el tramo final de Medicina y obtuvo la posibilidad de realizar una rotación quirúrgica en Sevilla. En diálogo con Elonce, contó que necesita reunir $3,4 millones para afrontar el viaje y lanzó una rifa para financiarlo.
El joven de Santa Elena ganó una beca de medicina para formarse en España y comenzó una campaña para reunir los fondos necesarios que le permitan concretar la experiencia. Se trata de Gabriel Fernández, licenciado en Enfermería y estudiante avanzado de Medicina, quien obtuvo la posibilidad de realizar durante un mes una rotación de cirugía en Sevilla, a partir del próximo 28 de septiembre.
En diálogo con Elonce, Fernández explicó en qué instancia se encuentra de su formación profesional. “Soy licenciado en Enfermería y actualmente estoy finalizando la carrera de medicina. En el último año de la carrera hay cinco rotaciones básicas que se hacen, que son pediatría, ginecología y obstetricia, salud pública, cirugía y clínica médica”, detalló.
En ese marco surgió la oportunidad de completar parte de sus prácticas fuera del país. “Para hacer cirugía tengo la posibilidad de hacer la rotación en Sevilla y debido a ese tema estoy reuniendo fondos para poder concretar el viaje de formación y poder hacerlo”, señaló el joven entrerriano.
Cómo surgió la posibilidad de viajar a España
Fernández contó que accedió a la oportunidad mediante el área encargada de los intercambios académicos de la institución en la que estudia. “La Facultad donde estoy haciendo la carrera a través del Departamento de Relaciones Internacionales ofrece esta posibilidad a sus alumnos, a través de la cual tomo contacto con el mismo. Me entero de la posibilidad y, a raíz de eso, hago la solicitud para poder ir. Ellos me dan el visto bueno y hay ciertos costos de viaje y estadía que tengo que financiar”, explicó.
La instancia de formación en cirugía tendrá una duración total de dos meses y estará dividida entre Argentina y España. La primera etapa se desarrollará en territorio bonaerense, mientras que la segunda tendrá lugar en Sevilla.
“La formación quirúrgica dentro de este último periodo tiene una duración de dos meses. El primer mes lo hago en el hospital Carrillo de Ciudadela en el conurbano bonaerense y el segundo mes lo haría en Sevilla a partir del 28 de septiembre a lo largo de un mes”, agregó Fernández.
Necesita reunir $3,4 millones para concretar el viaje
El principal desafío que enfrenta el estudiante es económico. De acuerdo con el presupuesto que realizó, necesita reunir alrededor de 3,4 millones de pesos para cubrir los gastos vinculados con los traslados y el alojamiento durante su permanencia en España.
Al brindar detalles de los costos, explicó: “Hice una presupuestación que en total me da $3.400.000. La misma consiste en los costos aéreos (ida y vuelta) porque el viaje es de Buenos Aires a Madrid –haciendo escala en San Pablo-. Desde San pablo hay un tren de ida y vuelta a Sevilla. Aparte del movimiento, también está el costo de la estadía. La universidad ofrece la posibilidad de alojarse en un establecimiento que está dispuesto a tal fin, que tiene un costo de $1.300.000. Ofrece también media pensión, aparte de ofrecer la posibilidad de alojamiento”.
Ante la necesidad de conseguir el dinero antes de la fecha prevista para el viaje, Fernández decidió organizar una rifa y poner como premio una motocicleta. Además de quienes puedan adquirir un número, pidió colaboración con la difusión de la iniciativa para ampliar su alcance.
Una moto como premio para financiar su formación
Sobre la propuesta solidaria, Fernández detalló: “Se sortea una Honda XLR 125, modelo 2000 con toda la documentación más un casco Fox B1 de motrocross. Se puede participar comprando un número de rifa o difundiendo la información. Se puede hacer una transferencia de 25 mil pesos, que es lo que cuesta el número, o dos pagos de 12.500 al alias Gabrielnicolas145. El sorteo está previsto para el 21 de septiembre a través de la quiniela nocturna nacional”.
La posibilidad de viajar a España representa para el joven un nuevo paso dentro de un recorrido académico que comenzó varios años atrás. Tras finalizar sus estudios secundarios en Santa Elena, se trasladó a Buenos Aires y comenzó su formación universitaria en 2012.
Durante ese camino también se destacó académicamente y alcanzó el mejor promedio del Colegio Militar de la Nación. A las puertas de completar su carrera de Medicina, busca ahora concretar una experiencia internacional que le permitirá sumar conocimientos y prácticas en el área quirúrgica.
Un nuevo desafío en su recorrido académico
El viaje está previsto para fines de septiembre, por lo que las próximas semanas serán decisivas para alcanzar el monto necesario. Mientras completa la primera parte de su rotación de cirugía en el hospital Carrillo de Ciudadela, Fernández continuará impulsando la campaña para financiar los pasajes, traslados y alojamiento en España.
La experiencia en Sevilla constituirá la segunda etapa de su formación quirúrgica dentro del último año de Medicina y se extenderá durante un mes. La oportunidad le permitirá complementar en el exterior los conocimientos adquiridos durante su trayectoria académica y profesional.
Al dimensionar lo que representa la posibilidad de completar esta instancia de formación internacional, Fernández resumió: “Para mí es algo muy importante en mi vida personal y profesional”.